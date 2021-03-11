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TBMM'de kabul edildi! Kayıt altına aldırmayanlara 200 TL ceza!

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 0:47 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 1:13

TBMM Genel Kurulunda mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.


Kabul edilen yasaya göre, Seyhan Nehri'nde 1949 ile 1951 yıllarında  yaşanan taşkınlar nedeniyle binalarını boşaltmak durumunda kalanlara, üzerinde  bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin rayiç  bedeli üzerinden doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idare yetkili olacak.
 
Doğrudan satış talep eden kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin  ardından 6 ay içinde valiliğe müracaat edecek. Müracaat süresinin sonunda tüm  başvuranların hak sahipliği, ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komisyon  tarafından değerlendirilecek ve hak sahiplik durumları tespit edilecek. Tespit  sonuçları başvuranlara tebliğ edilecek.
 
15 Mart 2020'den sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi  imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin özel bütçeli kuruluşun yanında  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olabilecek.
 
Akşehir Gölü'nün Konya Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı  kesiminde, 1970'li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmalarıyla şahıslara  ait mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerlere ilişkin  düzenleme yapılacak. Bu kapsamda 4 Ocak 2019 tarihli kıyı kenar çizgisi dikkate  alınarak söz konusu taşınmaz maliklerinin mülkiyet sorunları çözümlenecek.
 
Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının  yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinde yer alan ilgili  ödeneklerin, evrensel hizmet ödemelerinin yapılabilmesini teminen yıl içinde  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçesine aktarılabilmesine imkan  sağlanacak.
 
Bu kapsamda, uluslararası örneklere uygun şekilde, evrensel hizmet  yükümlüsünün belirlenmesine yönelik yöntemlerin çeşitlendirilmesi, evrensel  hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından belirlendiği hallerde net  maliyet hesabına esas teşkil edecek yöntemin tanımlanması, evrensel hizmet  yükümlülerine evrensel hizmet işine ilişkin bedelin yüzde 30'una kadar avans  ödenebilmesi ve ortalama 18 ayı bulan ödeme periyotlarının kısaltabilmesine imkan  tanınması amaçlanıyor.
 
Ayrıca evrensel hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, zorunlu  hallerde altyapı kurulumu gerektiren işlerde evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı  aranmayabilecek.
 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yapılan  değişiklikle, "hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlar"  yeniden düzenleniyor.
 
Düzenlemeyle, işletme başına uygulanan idari para cezalarının hayvan  başına uygulanması amaçlanıyor.
 
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun  olarak hayvanlarını tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayan ve  gerekli bildirimlerde bulunmayan hayvan sahiplerine, sığır cinsi hayvanlar için  hayvan başına 50 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 5 lira,  diğer hayvan türleri için hayvan başına 50 lira, işletmelerini kayıt altına  aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine ise işletme başına 200 lira idari  para cezası verilecek.
 
Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler, nakil  sırasında yakalanmaları halinde gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler  ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları  sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine  teslim edilecek.
 
Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler  ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanmaları  durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak.  Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.
 
TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer  alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılan sermaye transferi  nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10  yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının  görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak. Bu kapsamda  kanuna "alan kılavuzu" tanımı eklenecek.
 
Alan kılavuzu, "Tarihi Alan Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara  göre başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve  yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili  bilgi veren kişi"yi ifade edecek.

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