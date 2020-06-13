TBMM'de iki büyük değişiklik!

TBMM’de bir yıldır sürdürülen teknolojik ve bina altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, projelerin hayata geçirilmesini yakından takip ederken, Genel Kurul’da da önemli değişiklikler planlanıyor. Bunların başında Başkanlık Divanı’nın solunda konumlanan milletvekili kürsüsünün yerinin değiştirilmesi geliyor.

Genel Kurul salonunda hatip kürsüsünün yeri yıllardır tartışma konusuydu. Kürsünün AK Parti sıralarına yakın olmasının sakınca yarattığını dile getiren muhalefet partileri, laf atma ve sataşmaların konuşmacının insicamını bozduğunu, sözlü tartışmalara yol açtığını hatta bu tartışmaların boyutlanarak kavgalara neden olduğunu savunarak, kürsünün yerinin değiştirilmesini istiyordu.

Edinilen bilgilere göre, önceki hafta içinde mimar ve mühendislerden oluşan proje grupları Genel Kurul salonunda inceleme yaptı. Oldukça gizli sürdürülen çalışma çerçevesinde, salonun yeni dizaynı için çalışmalara, projenin yetiştirilmesi halinde Meclis’in yaz tatiline girmesinin hemen ardından başlanacağı belirtiliyor. Milletvekili konuşmacı kürsüsü ortaya çekilmesi ile halen orta kısımda bulunan tutanakçıların bölümü de yeni projedeki yerini alacak.

Yüz tanıma sistemi

Milletvekillerinin gergin geçen görüşmelerde protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle bozulan Genel Kurul’un elektronik ses ve oylama sistemi de son teknoloji ile yenilenecek.

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, “pusula ile oy kullanmaları” tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, “yüz tanıma” ve “şifreli” oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak. (Milliyet)