TBMM'de HES kodu uygulaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM yerleşkesinde önemli bir karar alındı. TBMM yerleşkesine, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 20 Kasım 2020'den itibaren HES Kodu uygulamasına geçiliyor.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde Randevu Takip Sistemi üzerinden HES Kodu uygulamasına 20.11.2020 tarihinden itibaren geçilecektir.
Söz konusu sitem üzerinden Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu vereceğiniz ziyaretçilerin Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinde HES Kodu doğrulaması yapılacak ve RİSKSİZ bilgisinin ardından onay verilecektir.
Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı girilmiş olan randevu taleplerinde ziyaretçilerin giriş noktalarında HES Kodu doğrulaması yapılacaktır