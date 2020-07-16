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TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor

16 Temmuz 2020 Perşembe - 23:36 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 23:36

TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" adı altında yeni bir komisyon kuruluyor.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı.
 
Komisyonda İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi.
 
Buna göre, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak.
 
Komisyon, 17 üyeden oluşacak.

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TBMM Dijital Mecra komisyon
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