TBMM'de corona virüsten ilk ölüm!

TBMM İnsan Kaynakları bölümünde çalışan bir kişi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Meclis'te corona virüs nedeniyle ilk can kaybı yaşanmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti. TBMM İnsan Kaynakları bölümünde çalışanı, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Meclis insan kaynakları biriminde görevli memur İbrahim Sevgi'nin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan açıklamada, Sevgi, cuma günü kendisini rahatsız hissederek hastaneye gitmiş, evinde karantina altına alınmış. Dün Sevgi'nin ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılsa da gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ailesinde de corona virüs testi pozitif olanların olduğu öğrenildi.

TBMM AÇIKLAMA YAPTI

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meclis İnsan kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İ. S., Cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybetmiştir. Ailesinde Kovid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idari izinli olarak evinde bulunmaktaydı."