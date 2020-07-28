TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi. Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 6 vekilin Ankara Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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TBMM'de corona virüs vaka sayısı 43'e yükseldi
DHA | 28 Temmuz 2020 Salı - 19:18 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 19:18