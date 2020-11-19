TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan 2 DHKP-C'liye hapis cezası

DHKP-C'li teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, 14 Mayıs 2019'da TBMM 'deki banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. Etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Cumhuriyet savcısı, 2 sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'görevi yaptırmamak için direnmek', 'mala zarar vermek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Eylem Yücel, davanın siyasi olduğunu, TBMM'ye girmek istediklerini ancak suçsuz olduğunu savundu. Sanık Mulla Zincir ise, TBMM'ye girerek, adalet talepleri doğrultusunda eylem yaptıklarını ancak kimseyi rehin almadıklarını söyledi. 2 sanık da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Mulla Zincir'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'görevi yaptırmamak için direnmek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından 22 yıl 42 ay hapis cezası verdi.