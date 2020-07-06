TBMM başkanını seçiyor! 5 adaydan 4'ü profesör!

TBMM'de yarın Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Mevcut başkan Mustafa Şentop dahil 5 aday daha yarınki seçimde yarışacak. Yarışa girecek 5 adaydan 4'ünün profesör olması ise dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Başkanlığı seçimi için Genel Kurul yarın saat 15.00'te toplanacak.

Seçim nasıl gerçekleşecek

Yarın saat 15.00'teki seçim için iç tüzük gereği gizli oylama yapılıyor. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 401 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü tura geçilecek. Toplamda milletvekili sayısı 340 olan AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. (CNN Türk)