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TBMM başkanını seçiyor! 5 adaydan 4'ü profesör!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:50 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 15:50

TBMM'de yarın Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Mevcut başkan Mustafa Şentop dahil 5 aday daha yarınki seçimde yarışacak. Yarışa girecek 5 adaydan 4'ünün profesör olması ise dikkatlerden kaçmadı.


TBMM Başkanlığı seçimi için Genel Kurul yarın saat 15.00'te toplanacak. 
 
Adaylık başvuruları 2 Temmuz itibariyle başlamıştı. Yarın da Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek. AK Parti'nin ve MHP'nin adayı mevcut başkan Mustafa Şentop. CHP'nin adayı ise Ankara milletvekili Haluk Koç. HDP'nin adayı ise İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu. İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filizoğlu. Bir diğer aday ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Dört adayın ortak bir özelliği var; o da dört adayın da profesör olması. Mustafa Şentop hukuk alanında, Haluk Koç tıp alanında, HDP'li Katırcıoğlu iktisat, İyi Parti'li Filiz ise makine mühendisliği alanında profesör.
 
Seçim nasıl gerçekleşecek 
 
Yarın saat 15.00'teki seçim için iç tüzük gereği gizli oylama yapılıyor. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 401 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü tura geçilecek. Toplamda milletvekili sayısı 340 olan AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. (CNN Türk)

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TBMM Meclis Başkanı seçim
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