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TBMM Başkanı Şentop duyurdu! Flaş erken seçim açıklaması!

30 Eylül 2021 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ile ilgili konuşarak, "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu. 
 
Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Erken seçim tartışmaları
 
Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de.

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