TBMM Başkanı Şentop duyurdu! Flaş erken seçim açıklaması!
30 Eylül 2021 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:18
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ile ilgili konuşarak, "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu.
Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Erken seçim tartışmaları
Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de.