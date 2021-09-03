03 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.468 -0.72 EURO 9,8690 0.18
USD 8,3120 0.46 ALTIN 484,960 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Milli Günü'nü kutladı

03 Eylül 2021 Cuma - 12:51 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 12:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'ye, Vietnam Milli Günü nedeniyle mesaj gönderdi.


Şentop, mesajında Vietnam'ın milli gününü tebrik ederek, "Türkiye ile Vietnam arasındaki mevcut iyi ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin karşılıklı temaslar ve diyalog yoluyla güçlendirilmesi samimi dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, dost Vietnam halkına sıhhat, huzur ve refah, zat-ı alinize ve şahsınızda Vietnam Ulusal Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

TBMM Vuong Dinh Hue Mustafa Şentop
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.