Şentop, mesajında Vietnam'ın milli gününü tebrik ederek, "Türkiye ile Vietnam arasındaki mevcut iyi ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin karşılıklı temaslar ve diyalog yoluyla güçlendirilmesi samimi dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, dost Vietnam halkına sıhhat, huzur ve refah, zat-ı alinize ve şahsınızda Vietnam Ulusal Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim" ifadelerini kullandı.
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- TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Milli Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Milli Günü'nü kutladı
03 Eylül 2021 Cuma - 12:51 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 12:51
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'ye, Vietnam Milli Günü nedeniyle mesaj gönderdi.
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