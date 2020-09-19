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TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu

AA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 17:53

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de Osmanlı darüşşifası ve Osmanlı imaretinin modellemelerle anlatıldığı müzeler ile "Türkiye'nin en çevreci camisi"ni ziyaret etti.


Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop ile Emine Erdoğan'ı, Edirne  Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye  Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu karşıladı.
 
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Tunca Nehri kenarındaki Sultan  II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan Osmanlı'nın 15. yüzyılda akıl hastalarını su,  müzik sesi, koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık  Müzesi'ni Rektör Tabakoğlu'nun mihmandarlığında gezdi.
 
Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Emine Erdoğan külliyenin içerisinde  yeni oluşturulan dönemin ihtiyaç sahiplerine yemek ikramlarında bulunulmasının  canlandırıldığı İmaret Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze bu ziyaretle de kapılarını  açmış oldu.
 
"Ecdad şifayı yalnız ilaçta aramamış"
Emine Erdoğan, Sultan II. Bayezid Külliyesi İmareti’nin açılışı  vesilesiyle Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
 
Darüşşifanın yaklaşık 6 asır öncesi çağın ötesinde şifa kapısı  olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz şifahaneler kurarak,  hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Şifayı ilaçta olduğu kadar, doğada, yeme  içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arar. Ve sağlığı, bir yaşam biçimi  haline dönüştürmüştür." dedi.
 
"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği"
Tarihi mekanların günümüze kazandırılmasının çok faydalı olduğunun  altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Beslenmenin sağlıklı yaşamla ilişkisini gösteren bu mekanda,  hastalara uygun yemekler hazırlanmış, aynı zamanda hasta yakınlarını ve fakirleri  gözeten bir sosyal dayanışma örneği sergilenmiştir. Bu tarihi mekanları, günümüze  kazandıran kurumları ve emeği geçen herkesi kutluyorum."
 
Yetenekli çocuklardan konser
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Trakya Üniversitesi Öğretim  Üyesi Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun girişimleriyle 2018 yılında kentin dezavantajlı  bölgelerindeki okulların taranması sonucu keşfedilen şan, nota ve enstrüman  kursları verilen yetenekli çocuklardan oluşan koronun konserini dinledi.
 
Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de konser veren Geleceğim  Sensin Orkestrası'nın mini konseri beğeni topladı.
 
Çevreci camiye ziyaret
Emine Erdoğan daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü  ve Edirne İl Çevre Orman Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı  9 çevrecilik ödülüyle "Türkiye'nin en çevreci camisi" unvanıyla öne çıkan Sultan  II. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis  Camisi'ni de ziyaret etti.

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