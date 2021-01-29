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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin haklarını savunmakta sonuna kadar kararlıyız

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 11:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, meşru haklarını korumakta ve savunmakta sonuna kadar kararlıyız" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu; Türkiye'nin haklarını savunmakta sonuna kadar kararlı olduklarını belirtti.
 
Şentop'un açıklamaları: Misak-ı Milli, milli hedeflerimizin  manifestosudur. Hedefi, sınırları tarif edilen vatanımızda birliğimizi,  bütünlüğümüzü temin edip, hür ve müstakil bir şekilde hayatımızı idame  ettirmemizi sağlamaktır. Milletimize güven vermesinin yanında muarızlarımıza da  meydan okuyan bir bildiridir.
 
Bugün de milli egemenliğimizi korumak, milli  varlığımızı devam ettirmek için mücadele ediyoruz. 101 yıl önce ilan edilen milli  yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız. Bugün de bizim olanı,  bizden olanı, bizimle olanı korumak, savunmak ve yaşatmakla mükellefiz.
 
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan  haklarını, meşru haklarını korumakta ve savunmakta sonuna kadar kararlıyız.
 
Kuruluşunun 100'üncü yılını görkemli bir şekilde  kutlamak için sabırsızlandığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü,  güvenli, huzurlu ve müreffeh devleti haline getirmek için çalışıyoruz, gayret  ediyoruz. Tarihimizin şanlı dönemlerinden aldığımız ilhamla geleceğimizi inşa  etmek için uğraşıyoruz. Ülkemizi ekonomik, sosyal, kültürel anlamda bir çekim  merkezi haline getirmeye çalışıyoruz.
 
101 yıl önce milli bekamıza yönelen tehditler, bugün de devam  ediyor. Biz de maruz kaldığımız tehditleri artık sınırlarımızda karşılamıyoruz.  Tehditleri sınırlarımız ötesinde karşılayıp aziz milletimizi ve gönül  coğrafyamızdaki kardeşlerimizi güvenli bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz.

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