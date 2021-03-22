TBMM Başkanı Şentop, "Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil." açıklamasında bulundu.
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- Mustafa Şentop: TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
Mustafa Şentop: TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
AA | 22 Mart 2021 Pazartesi - 21:44 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 21:52
TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil." ifadesini kullandı.
- TBMM Başkanı Şentop: TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
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