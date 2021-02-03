TBMM Başkanı Şentop'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Heyecan verici

TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularınıyanıtlıyor...
Daha önce uzlaşma komisyonu oluşmuştu. Ben de AK Parti'yi temsil etmiştim. Anayasa'nın yarısı civarında hükümlerde tam mutabakat sağlanmıştı. Anlaştığımız maddeleri geçirelim çağrısı olmuştu. Böyle bir çağrı heyecan verici. Yeni anayasa, yepyeni şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan anayasa anlamına gelmiyor. Benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, Meclis tarafından yapılması. Üzerinden çok zaman geçti. Yeni bir anayasayı tartışmak, müzakere içerisinde olmanın olumlu olacağını düşüneceğim. Daha önceden uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Yeni anaysa tartışması bir heyecan verici Partilerin tutumlarını görmek istiyoruz. Yeni anayasa demek mevcut anayasadan tamamen farklı demek olmuyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı partilidir. Başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanlığı sistemi aynı anlama geliyor.