03 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.525 0.87 EURO 8,6050 -0.72
USD 7,1460 -0.79 ALTIN 421,000 -0.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Heyecan verici

03 Şubat 2021 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 11:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularınıyanıtlıyor.
Şentop, "Yeni anaysa tartışması bir heyecan verici Partilerin tutumlarını görmek istiyoruz. Yeni anayasa demek mevcut anayasadan tamamen farklı demek olmuyor." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularınıyanıtlıyor...

Daha önce uzlaşma komisyonu oluşmuştu. Ben de AK Parti'yi temsil etmiştim. Anayasa'nın yarısı civarında hükümlerde tam mutabakat sağlanmıştı. Anlaştığımız maddeleri geçirelim çağrısı olmuştu. Böyle bir çağrı heyecan verici. Yeni anayasa, yepyeni şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan anayasa anlamına gelmiyor. Benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, Meclis tarafından yapılması. Üzerinden çok zaman geçti. Yeni bir anayasayı tartışmak, müzakere içerisinde olmanın olumlu olacağını düşüneceğim. Daha önceden uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Yeni anaysa tartışması bir heyecan verici Partilerin tutumlarını görmek istiyoruz. Yeni anayasa demek mevcut anayasadan tamamen farklı demek olmuyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı partilidir. Başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanlığı sistemi aynı anlama geliyor.
 

ETİKETLER

TBMM Mustafa şentop anayasa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.