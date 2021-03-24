24 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 2.64 EURO 9,4350 -0.28
USD 7,9370 -0.03 ALTIN 441,690 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

24 Mart 2021 Çarşamba - 22:54 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 22:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni anayasa çalışmaları hakkında 'Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.' dedi.


ETİKETLER

TBMM Mustafa Şentop çözüm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.