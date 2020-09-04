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TBMM Başkanı Şentop'tan Sivas Kongresi mesajı

04 Eylül 2020 Cuma - 16:25 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 16:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı. Şentop, "Emperyalist devletler tarafından hazırlanan Sevr planının çöpe atıldığı kongre ile Türk milletinin Anadolu'da yeniden güneş gibi doğuşunun da müjdesi verildi" dedi.


Sivas Kongresi'nin 101. yıl  dönümünü nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Salih Ayhan'a tebrik telgrafı gönderdi.
 
Tarihin en sıkıntılı döneminin, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve  sonrasında maruz kalınan emperyalist istila ve işgal girişimiyle yaşandığını anımsatan Şentop, hürriyet ve istiklali kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınan dönemin en önemli safhalarından birine de Sivas vilayetinin tanıklık ettiğini belirtti.
 
SİVAS KONGRESİ'NDE MİLLETİN AZİM VE KARARLILIĞI TEYİT EDİLDİ
 
Şentop, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'da düşman istilasına uğramayan en güvenli vilayetlerden biri olan Sivas'ın, Gazi Mustafa  Kemal Atatürk'ün başkanlığında toplanan kongre heyetine 3,5 ay ev sahipliği  yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"Böylece Türk milletinin ebediyete kadar hür ve müstakil yaşamasını sağlamak için mukaddes bir vazifeyi yerine getirdi. İstiklal Mücadelesi sürecinde yaşanan bütün zorlukların, yapılan bütün tekliflerin ve muhtemel bütün seçeneklerin tartışılıp karara varıldığı kongrenin nihayetinde hürriyet ve  bağımsızlığımızın yegane yolunun milletimizin azim ve kararlılığı ile sağlanacağı ilkesi teyit edildi. Ayrıca Anadolu’da hiçbir düşman bayrağının dalgalanmasına izin verilmeyeceği, kutsal vatan topraklarının her türlü mihnete göğüs gerilerek korunacağı ilan edildi. Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması kararının vurgulandığı kongre ile tek seçeneğimizin 'Ya istiklal, ya ölüm' olduğu güçlü bir şekilde teyit edildi. Emperyalist devletler tarafından hazırlanan Sevr planının  çöpe atıldığı kongre ile Türk milletinin Anadolu'da yeniden güneş gibi doğuşunun da müjdesi verildi."
 
Sivas Kongresi'nin 101. yılını kutlayan Şentop, "Sivas Kongresi’nin  sene-i devriyesi vesilesiyle devletimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet  Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz milletimize büyük bir gayret ve feragat ile hizmet eden bütün büyüklerimizi  rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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