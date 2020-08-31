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TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki: Kınıyorum. Bir milletvekiline fiziki saldırı kabul edilemez

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 12:58

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı.


Şentop, Mengüllüoğlu'nun İstanbul'da bir grup tarafından darp  edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.
 
Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden  Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez.  Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve  soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır." 

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Barış Atay Mengüllüoğlu
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