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TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

İHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 15:23

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç'un babasının cenaze namazına katıldı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un babası İsmet Koç'un cenaze namazına katılmak için Konya'ya geldi. Parsana Cami'sinde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Gül'ün yanı sıra; HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vefat eden İsmet Koç'un cenazesi Parsana Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığında toprağa verildi.

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