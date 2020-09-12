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TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar

12 Eylül 2020 Cumartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 15:44

TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.


TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.
 
Şentop'un açıklamalarından satır başları: 
Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır
 
27 Mayıs ile başlayan darbeler birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır 
 
2000’li yıllara geldiğimizde siyasette vesayetin alanı daralmıştır
 
Vesayet dönemini tam anlamıyla kapatan 15 Temmuz direnişidir  
 
Bütün askeri darbeler gayri millidir, millete ve devlete karşıdır
 
Darbeler uluslararası düzenden güç devşirirler
 
Artık darbeler de müdahaleler de küreselleşmiştir.
 
Türkiye olarak çok acı hatıralarla andığımız  darbeler dönemini, milli şuurlanma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığıyla  kapattığımız gibi uluslararasılaşan darbe düzenine karşı da hukuku ve adaleti  savunarak büyük bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz.
 
 

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