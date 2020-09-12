TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır

27 Mayıs ile başlayan darbeler birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır

2000’li yıllara geldiğimizde siyasette vesayetin alanı daralmıştır

Vesayet dönemini tam anlamıyla kapatan 15 Temmuz direnişidir

Bütün askeri darbeler gayri millidir, millete ve devlete karşıdır

Darbeler uluslararası düzenden güç devşirirler

Artık darbeler de müdahaleler de küreselleşmiştir.

Türkiye olarak çok acı hatıralarla andığımız darbeler dönemini, milli şuurlanma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığıyla kapattığımız gibi uluslararasılaşan darbe düzenine karşı da hukuku ve adaleti savunarak büyük bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz.