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TBMM Başkanı Şentop'tan 'milletvekillerine aşı' açıklaması: Haberler külliyen uydurmadır

TBMM Başkanı Şentop'tan 'milletvekillerine aşı' açıklaması: Haberler külliyen uydurmadır