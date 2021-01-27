Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.
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- TBMM Başkanı Şentop'tan 'milletvekillerine aşı' açıklaması: Haberler külliyen uydurmadır
TBMM Başkanı Şentop'tan 'milletvekillerine aşı' açıklaması: Haberler külliyen uydurmadır
DHA | 27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:34 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:37
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Milletvekilleri için bir planlama yoktur" dedi.
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