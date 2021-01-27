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TBMM Başkanı Şentop'tan 'milletvekillerine aşı' açıklaması: Haberler külliyen uydurmadır

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:34 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Milletvekilleri için bir planlama yoktur" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.
 
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