13 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2540 0.78
USD 8,4680 0.57 ALTIN 496,870 1.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan Mescid-i Aksa mesajı!

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:27 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 9:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, tabiri caizse bayramını zehir eden bir durum, bir tablo." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir  Cami-i Şerifi'nde kıldırdığı Ramazan Bayramı namazına iştirak etti.
 
Namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Şentop, Ayasofya-i Kebir  Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılındığını ifade  ederek, "İlk bayram namazı da Ramazan Bayramı namazı Ekim 1453'te kılınmış. 568  yıl sonra Ramazan Bayramı namazını tekrar burada eda etmiş olduk. Aziz  milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah sağlık, afiyetle nice  bayramlara hepimizi eriştirsin. Bilhassa sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik  ediyorum." diye konuştu.
 
Şentop, bir süredir "bayram tadında bayram"lar yaşanamadığını ve bunun  en önemli sebebinin dünyayı 1,5 senedir kasıp kavuran Kovid-19 salgını olduğunu  dile getirerek, "Bu sebeple kısıtlamalar altındayız. Yine bir kapanma dönemi  içerisinde Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Sevdiklerimizle kucaklaşamıyoruz,  yakın bayramlaşamıyoruz. Arzu ediyoruz ve dua ediyoruz ki bu şekilde sıkıntılı  son bayramımız olsun. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı'nı daha önce olduğu gibi  sevdiklerimizle ailemizle akrabalarımızla komşularımızla bir arada, kucaklaşarak  geçirelim." dedi.
 
Dünyanın birçok yerinde Müslümanların sıkıntı, baskı zulüm altında  yaşadığını ve bayrama böyle girdiğini anlatan Şentop, bütün coğrafyalarda,  dünyanın her yerinde mazlum, mağdur durumdaki Müslümanların da bayramını tebrik  ederek, bayramın onların da kurtulmasına, felaha erişmesine vesile olmasını  diledi.
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şöyle devam etti: "Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan  kardeşlerimize karşı dozajını artıran bir zulüm ve saldırganlık içerisinde  olduğunu her ramazan maalesef müşahede ediyoruz. Bu ramazan ayında da başta Kadir  Gecesi olmak üzere yine bayram olması münasebetiyle bugün ve bugünlerde de devam  eden bir zulüm politikası İsrail'in, bölgede cereyan ediyor. Bu, bütün İslam  dünyasını, dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslümanları rencide eden, üzen, tabiri  caizse bayramını zehir eden bir durum, bir tablo."
 
"Mecsid-i Aksa üç semavi dinin mukaddes mekanlarından biri"
 
Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü  yönetimi altında bulundurduğunu anımsatan Şentop, şunları söyledi: "Mecsid-i Aksa, Müslümanlar için olduğu gibi üç semavi dinin,  Hristiyanlık ve Museviliğin de mukaddes mekanlarından biri. Bu bakımdan burayı,  bu mukaddes mekanı şanına layık bir şekilde yönetmek ve bütün inananların  ziyaretine, ibadetine açık halde tutmak önemli bir yönetim sorumluluğu. Osmanlı  Devleti, bunu başarıyla gerçekleştirmiş, kendi topraklarını da her dinden  insanlara bir selam yurdu olarak, barış yurdu olarak açmış. 1492'de İspanya'da  zulüm gören Yahudiler, Osmanlı Devleti'ni sığınacak barış ve huzur mekanı olarak  görmüşler. Hala Yahudi vatandaşlarımız burada huzur içerisinde yaşamaktadırlar.  Dolayısıyla bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, siyonist  bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm  mekanına çeviren siyonist Yahudi, İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam  ülkeleri olmak üzere dünyanın, uluslararası hukuka aykırı bu tutumlar, işgal ve  zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması lazım."
 
Şentop, dünyada bazı yerlerin ve mekanların, bir nevi huzurun ve  savaşın nabız noktası olduğunu ifade ederek, "Tarih boyunca da baktığımızda  Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman savaşın ve barışın sigortası olmuş bir mekandır.  Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış ve huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu  olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"İsrail'in savunma hakkı varsa, Filistin'in de kendini savunma hakkı  vardır"
 
"İsrail'e arka çıkan ülkeleri de Birleşmiş Milletler zemininde ve  başka platformlarda arka çıkanları da yine dünyada adalet ve barış, uluslararası  hukuk bakımından düzgün dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum." diyen  Şentop, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi 'Dünya beşten büyüktür.'  idealinin bir örneğini de yakın zamanda gördük. Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyi 2 kez toplandı, ikisinde de bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden bu  zulüm ve vahşete karşı bir tavır geliştiremedi, Amerika Birleşik Devletleri'nin  karşı çıkışı, vetosu sebebiyle. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler başta olmak üzere  uluslararası kuruluşların da dünya barışına hizmet edecek şekilde yeniden  teşekkül etmesi ve eşit, adil bir anlayışla yeniden organize edilmesi de  gerekiyor. Bunu bir kere daha müşahede etmiş olduk. Herkes İsrail'in kendini  savunma hakkından bahsediyor. Yapılanın bir savunma olup olmadığı ayrı bir  tartışma konusu ama İsrail'in savunma hakkı varsa Filistin de bir devlet  Filistin'in de Filistinlilerin de kendini savunma hakkı vardır. Burada konuya  adalet, uluslararası hukuk nezdinde bakmak lazım, taraflı olmamak lazım, bu  vahşete de bir 'dur' demek lazım. Bu bayram münasebetiyle bu hüznü, acıyı burada  ifade ediyorum. İnşallah bayramlar Mescid-i Aksa'nın da Kudüs'ün de huzur ve  barışa, sükünete erdiği dönemler olarak bundan sonra idrak edilir."
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının da bayramlarını  tebrik ederek, "Allah nice bayramlara sağlık, afiyetle hepimizi eriştirsin."  dedi.
 
Şentop'a bayram namazında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu, Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili  Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş  ve İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da eşlik etti.

ETİKETLER

tbmm şentop israil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.