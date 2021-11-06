06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

06 Kasım 2021 Cumartesi - 0:45 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 0:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.


Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İYİ Parti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.