Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.
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- TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı
TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı
06 Kasım 2021 Cumartesi - 0:45 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 0:45
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.
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