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TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 10:05 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 10:08

TBMM Başkanı Şentop: "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."


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