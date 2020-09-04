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TBMM Başkanı Şentop'tan flaş idam açıklaması

04 Eylül 2020 Cuma - 16:14 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 16:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim." dedi.


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