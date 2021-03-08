TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:
FEZLEKE
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Gelince usulüne uygun işlem yapılacak. Fezlekeler uzun zamandır komisyonda.
SAMSUN'DAKİ KADINA ŞİDDET
Çocuğunun gözü önünde uyguladığı muamelenin gereği elbette yapılacak. Benzer olayların tekrar meydana gelmemesi için yapılacak birçok şey olduğunu gösterdi. 83 milyon çözüm odaklı hareket etmeli.
YENİ ANAYASA
Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var. Türkiye her zaman anayasa tartışması içinde. Bir hükümet sistemi değişikliği anayasa değişikliği ile olabilir.
AYM KARARI
AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan etkisi yok. AYM, yerel mahkemeden kesin hükmün kaldırılmasını istiyor. Demek ki AYM bunu bireysel başvuruda kaldıramıyor.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı kesin hüküm içermiyor hukuk kuralları, Türkiye’deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor, toplumsal bilinçlenme önemli. Bilinçlenme ve kuralların uygulanması etkili.