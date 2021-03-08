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TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

08 Mart 2021 Pazartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 11:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anaysa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili, "Yetki komisyonda mutlaka değerlendirme yapılacak. Bu dönem sayı olarak fazla. İçerikleri konusunca üzücü bir tablo var" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
FEZLEKE
 
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Gelince usulüne uygun işlem yapılacak. Fezlekeler uzun zamandır komisyonda.
 
SAMSUN'DAKİ KADINA ŞİDDET
 
Çocuğunun gözü önünde uyguladığı muamelenin gereği elbette yapılacak. Benzer olayların tekrar meydana gelmemesi için yapılacak birçok şey olduğunu gösterdi. 83 milyon çözüm odaklı hareket etmeli.
 
 
Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var. Türkiye her zaman anayasa tartışması içinde. Bir hükümet sistemi değişikliği anayasa değişikliği ile olabilir.
 
AYM KARARI
 
AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan etkisi yok. AYM, yerel mahkemeden kesin hükmün kaldırılmasını istiyor. Demek ki AYM bunu bireysel başvuruda kaldıramıyor.
 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
 
Bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı kesin hüküm içermiyor hukuk kuralları, Türkiye’deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor, toplumsal bilinçlenme önemli. Bilinçlenme ve kuralların uygulanması etkili.
 

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Mustafa Şentop fezleke TBMM
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