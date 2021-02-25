TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili flaş açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili, "Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir." dedi.

"(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

(Dokunulmazlık fezlekeleri) Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir.

Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa 'nın sözüne uygun davranmak zorundayız.

Bazı dikkatsiz siyaset çiler ve köşe yazarları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli."