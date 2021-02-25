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TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili flaş açıklama

25 Şubat 2021 Perşembe - 10:38 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 11:23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili, "Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları:
 
"(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya  çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi  sürdüreceğiz.
 
(Dokunulmazlık fezlekeleri) Karma Komisyon,  dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir.
 
Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm  verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer'  diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin  bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın  sözüne uygun davranmak zorundayız.
 
Bazı dikkatsiz siyasetçiler ve köşe yazarları,  Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra  gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli."
 
TBMM Başkanı Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının  Meclis'e gelmediğini bildirdi.
 

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