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TBMM Başkanı Şentop'tan Doğu Akdeniz açıklaması

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:35 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 15:35

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'le hiçbir bağlantısı olmayan, sınırı olmayan bazı ülkelerin de kendi çıkarları, menfaatleri için bölgedeki halkların çıkar ve menfaatlerini çiğneyerek gasbetmeye çalışma niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü görüyoruz." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu sırasında bulunan Mimar  Sinan'ın kaybolmuş vakfiyesindeki vasiyeti üzerine, Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda  pişirilen aşurelerin dağıtımı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazetecinin "Özellikle Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusundaki  yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Şentop, Doğu Akdeniz'de  bir kaç aydır önemli gelişmeler olduğunu söyledi.
 
Enerji kaynaklarının bulunma ihtimaline karşı gelişen bazı olayların  yaşandığını aktaran Şentop, şöyle konuştu:  "Doğu Akdeniz'de en uzun kara sınırı olan ülke Türkiye. Burada  Türkiye, Suriye, İsrail, Lübnan, Mısır, Libya var. Doğu Akdeniz'le hiçbir  bağlantısı olmayan, sınırı olmayan bazı ülkelerin de kendi çıkarları, menfaatleri  için bölgedeki halkların çıkar ve menfaatlerini çiğneyerek gasbetmeye çalışma  niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü görüyoruz. Bunlardan birisi Fransa'dır, Doğu  Akdeniz'e sınırı olan, kıyısı olan bir ülke değil, Batı Akdeniz'de. Fransa, Doğu  Akdeniz'de askeri varlığını artırmaktan bahsediyor, tuhaf bir açıklama. Eğer siz  birtakım çıkar, menfaat gördüğünüz yerlerde hak iddia ediyorsanız başkaları da  Fransa'nın güneyinde, Batı Akdeniz'de hak iddia edebilir. Başka bazı ülkeler de  Batı Akdeniz'de Fransa'nın güneyinde askeri varlık artırma yoluna gidebilirler."
 
Türkiye, kararlılığını göstermeye devam edecek
 
Uluslararası olan kurallara herkesin uyması gerektiğine dikkati çeken  Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye kimsenin hakkına, hukukuna talip değil. Kimsenin hakkından  hukukundan bir bölüm, parça kendisine istemiyor. Fakat Türkiye kendi hakkını,  hukukunu uluslararası hukuka göre bu bölgede, Doğu Akdeniz'de sahip olduğu hakkı  ve yetkileri sonuna kadar koruma konusunda da kararlı. Bunları hiç kimseye  yedirmeme konusunda da kararlı. Bu kararlılığımızı da gösterdik, göstermeye de  devam ediyoruz, göstereceğiz."
 
Şentop, Yunanistan'ın peşine takılan ülkelerin daha önce olduğu gibi  yine hüsrana uğrayacaklarını vurgulayarak, "Yunanistan haksız bir davanın,  olmayacak bir işin peşinde. Çok daha gerilere gidersek Yunanistan'ı pohpohlayarak  1920'lerde Anadolu'ya da gönderenler oldu ama bir zaman içerisinde derslerini  aldılar, hep beraber aldılar. Zaman geçtikçe bunlar unutuluyor. Türkiye gerek  ekonomik gerek askeri gerekse siyasi kararlılığı bakımından haklarını,  yetkilerini sonuna kadar koruyabilecek, kimseye yedirmeyecek bir kudrettedir. Bu  her zaman mümkündür. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız. Herkes  uluslararası hukuka saygı gösterir ve hakkına razı olur." dedi.

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