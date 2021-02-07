08 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,5310 0.25
USD 7,0560 -0.01 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi açıklaması: Devlet buna müsaade etmez

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 23:57 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 23:57

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun" açıklamasında bulundu.


TBMM Başkanı Şentop'un açıklamasından satır başları şöyle;
 
Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun.
 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR
 
Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde.
 
Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez.

ETİKETLER

TBMM Mustafa Şentop anayasa Boğaziçi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.