16 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan BM'ye acil çağrı!

16 Mayıs 2021 Pazar - 20:30 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 20:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısının, yeterli bir adım olmadığını ifade etti.


Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı, olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını acilen gündemine almalıdır." değerlendirmesini yaptı. 
 

ETİKETLER

TBMM Mustafa Şentop BM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.