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TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan açıklaması

28 Eylül 2020 Pazartesi - 15:09 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 15:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır' dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır. Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir." dedi.
 
DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI
 
TBMM Başkanı Şentop, "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır." dedi.
 

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