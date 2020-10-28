TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir' dedi.
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TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'a destek açıklaması
28 Ekim 2020 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 11:15
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceğini açıkladı.
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