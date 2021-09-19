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TBMM Başkanı Şentop'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki!

Buğra OLAÇ/MADRİD, (DHA) |  19 Eylül 2021 Pazar - 23:37 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 23:37

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikasına ilişkin, "AB verdiği sözleri tutmadığı ve gerekli insani girişimleri yapmadığı sürece göç dalgasının önüne geçilemez. Türkiye daha fazla göçmen alamaz. Herkes payına düşen sorumluluğu almalı" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti öncesinde İspanyol haber ajansı EFE'ye açıklamalarda bulundu. AB'nin göçmen politikasına eleştiri getiren Şentop, sadece finansman yardımı ile göçmen sorununun çözemeyeceğinin anlaşılması gerektiğini söyledi. Vaatlerin yerine getirilmesinin önemine işaret eden Şentop, "AB verdiği sözleri tutmadığı ve gerekli insani girişimleri yapmadığı sürece göç dalgasının önüne geçilemez. Türkiye daha fazla göçmen alamaz. Herkes payına düşen sorumluluğu almalı. AB bir entegrasyon programı ile yeterli sayıda göçmeni kabul etmelidir. Ancak mali yükümlülüklerini bile yerine getirmiyor" diye konuştu.
 
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Şentop, Türkiye'nin AB'ye girişi için ön yargılı ülkelere karşı İspanya'nın desteğinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye ve İspanya'nın çok ortak noktaları var ama son zamanlarda AB ile ilişkilerimiz istediğimiz gibi ilerlemiyor. Bunun da AB cephesinden kaynaklandığını görüyoruz" dedi. 
 

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