13 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.06 EURO 9,0580 0.91
USD 7,5700 1.26 ALTIN 419,320 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan, AP'nin Türkiye kararına tepki

DHA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 14:38 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 14:38

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin Türkiye kararına tepki gösterdi. Şentop,  "AP'nin son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz. Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur" dedi.
 
'TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ'
 
Şentop, AP'yi Türkiye'nin yanında olmaya davet ederek, "Türkiye, terörizmle mücadeleye devam ederken, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdürecektir. Esasen, AP'nin PKK/YPG’nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesi esef vericidir. AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye’nin yanında olmaya ve Suriye’deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Mustafa Şentop TBMM Avrupa Parlamentosu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.