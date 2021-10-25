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TBMM Başkanı Şentop'tan 10 büyükelçi açıklaması

25 Ekim 2021 Pazartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 14:56

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasıyla ilgili, "TBMM'de bu büyükelçilerin konuşmuş olduğu davayla ilgili konuşamazken, anayasa bunu bize yasaklamışken, bizim milletvekillerimize yasaklamışken kalkıp yabancı ülkelerin büyükelçilerinin yargıya talimat verir bir şekilde 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması' şeklinde bir ifadeyle bir bildiri kaleme almaları Türkiye'de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahaledir" dedi.


Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB tarafından desteklenen,  Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy  Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın  açılışında yaptığı konuşmada, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin  açıklamalarını değerlendirdi.
 
Bildiride Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmayan 3 ülke  büyükelçisinin de imzası olduğunu aktaran Şentop, şunları kaydetti:
 
"Bunları doğru bulmasak da bütün eleştirileri biz anlayışla  karşılıyoruz, itiraz buna değildir. Nitekim bu bildiride de yapılan eleştiriler  var, bunun dışında üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus var. Yapılan  eleştirilere gelince AİHM'nin bir kararına uyulması yönünde bir ülkeye telkinde  bulunuluyor. Bu ülkeler arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmayan  Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda gibi 3 ülkede var, bu çok enteresan. Öbür  taraftan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyulması yönünde bir görüş ortaya  koyuyorsanız sizin bu konuda ilkesel duruşunuza bakarız, samimiyetinizi  ölçebilmek için Yunanistan Gümülcine, İskeçe'den Türk Gençler Birliği adıyla  kurulan kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına Türk ismi kullandıkları için  müdahale ediyor.
 
Bu Lozan Antlaşması'na da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de  aykırıdır. Bununla ilgili AİHM'nin 10'un üzerinde verdiği karar var, Yunanistan  bu kararların hiçbirisine uymamış. Şimdi AİHM kararları konusunda Türkiye'ye  karışan bir hassasiyet açıklaması yapanlar, Yunanistan'ın bu 10 karara uymaması  konusunda bu güne kadar açıklama değerlendirme yapmışlar mı? Yapmamışlar. Başka  Avrupa ülkelerinde de uymayanlar var, Almanya var, İngiltere var, bunlarla ilgili  açıklama, değerlendirme yapılmış mı? Yapılmamış."
 
"Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum olduğuna kanaat getiririz"
 
Şentop, büyükelçilerin, AİHM kararlarıyla ilgili hassasiyetleri varsa  başka ülkeler kararlara uymadığında da reaksiyon göstermeleri gerektiğini ifade  etti.
 
Başka ülkelere tek kelime sarf etmeyen ülkelerin büyükelçilerinin  Türkiye söz konusu olunca meseleyi eleştirmelerinin samimiyetsiz olduğunun altını  çizen Şentop, "Meselenin AİHM kararlarına uymayla ilgi bir mesele olmadığına,  esasen ortadaki meselenin Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum olduğuna kanaat  getiririz." dedi.
 
Yargının etkilenmemesi için yargılama süreçlerinde, TBMM'deki  milletvekillerinin dahi konuyla ilgili konuşmadığına işaret eden, Meclis Başkanı  Şentop, şunları kaydetti:
 
"Bu işin bir tarafı esas vahim olan tarafı şu, bu bildiri içerisinde  bu 10 büyükelçi diyor ki: 'Türkiye derhal bir tahliye kararı vermelidir' diyor.  Bu kararı kim verecek mahkeme verecek. Biliyorsunuz bizim Anayasamızda TBMM'de  devam eden bir yargılama süreciyle ilgili soru sormak, araştırma yapmak hatta  konuşma yapmak bile yargı yetkisinin kullanılmasını etkileyeceği için yasaklanmış  anayasa tarafından. Biz milletvekilleri olarak TBMM'de bu büyükelçilerin konuşmuş  olduğu davayla ilgili konuşamazken, anayasa bunu bize yasaklamışken, bizim  milletvekillerimize yasaklamışken kalkıp yabancı ülkelerin büyükelçilerinin  yargıya talimat verir bir şekilde, 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması'  şeklinde bir ifadeyle bir bildiri kaleme almaları Türkiye'de iç işlerine çok açık  ve çok terbiyesizce bir müdahaledir.
 
Dolayısıyla bugün bunlara karşı Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş  olduğu tavrı daha önce benzeri olmayan bir tavır gibi değerlendirenler  büyükelçilerin yapmış olduğu terbiyesizliğin de diplomatik anlamdaki  terbiyesizliğin de bugüne kadar hiç yaşanmamış bir terbiyesizlik olduğunu görmek  ve buna dikkat çekmek bunu anlamak mecburiyetindedir. Bunu göz ardı ederek sadece  konuyu sanki AİHM bağlamında bir konuymuş gibi küçülterek, daraltarak tartışmanın  Türkiye'de az önce bahsetmiş olduğum bir özgüven problemiyle ve yaşanan olayları  doğru okuyamama eksikliğiyle malum olduğunu ifade etmek isterim."
 
Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada,  Tekirdağ’ın gelişmesine katkıda bulunacak bir faaliyetin içerisinde olmaktan  büyük memnuniyet duyduğunu kent için atılacak her adımın Avrupa'dan Asya'ya gücü  taşıyacak bir adım olduğunu belirtti.
 
Elektronik ticaretin genel ticaret içindeki payının hızla arttığına  işaret eden Şentop, bu oranın geçen yıl yüzde 8'ler düzeyine ulaştığını  vurguladı. Şentop, "Bu sebeple gelecek vizyonu olan şirketlerimiz için dijital  ortamda tanıtım, pazarlama ve satış yapmak önemli. 2020 yılında internet  üzerinden yapılan ticaret hacmi 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi.  Bundan sonra da internet üzerinden yapılan tanıtım ve satışların hacmi artarak  devam edecek. Benzer durum diğer ülkelerde de yüzde 26’lık artış ile 4 trilyon  300 milyar dolara ulaştı. Bu oranın bu yıl 4 trilyon 900 milyar dolara erişmesi  bekleniyor. Şirketlerimizin gelecek planlama ve yatırımlarını bu gerçekleri  dikkate alarak yapmalarını önemli buluyorum." diye konuştu.
 
Trakya'nın son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden  Şentop, bu durumun göç ve nüfus hareketliliğiyle de kendini gösterdiğini  belirtti.
 
"İhracatın artmasında Trakyalı sanayicilerin ciddi katkıları var"
 
Türkiye’nin son 20 yılda hem altyapı yatırımlarına önem vermesinin hem  de uyguladığı sürdürülebilir kalkınma ve yatırım programlarının meyvelerini  vermeye başladığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:
 
"Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye, son 12 ayda  212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolarlık yıllık hedefini aşmış  bulunmaktadır. Aylık bazda ise 20 milyar dolarlık ihracat hedefine yıl sonu  itibarıyla ulaşılacağı anlaşılmaktadır. Elbette bu artışta Trakyalı ve  Çerkezköylü sanayicilerimizin de ciddi katkısı bulunmaktadır.
 
Trakya'nın ve Tekirdağ'ın mütevazı tavrı, Türkiye ekonomisindeki büyük  yerini görmeyi zaman zaman engelleyebilir. Ancak bizler biliriz, mütevazılık  bizatihi büyüklüğün göstergesidir. Türkiye ihracat rakamları değerlendirildiğinde  Tekirdağ ilimiz, 2017 yılında 20’inci sırada yer alırken, 2021’in 9 aylık ihracat  rakamları baz alındığında 16’ıncı sıraya yükselmiştir. Özellikle Çerkezköy  Endüstriyel Fuarı gibi organizasyonların, Tekirdağ’ın sıralamada üst sıraya  çıkmasına katkı sağladığına inanıyorum. Türkiye'miz, yerli ve milli ve  sürdürülebilir kalkınma stratejileri kapsamında kısa ve uzun vadeli planlarını  yapmış ve bunları harfiyen uygulamaya özen göstermektedir."
 
"Salgın hem sağlığı hem ekonomiyi etkiledi"
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beklenmedik biçimde ortaya çıkan  koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde yayıldığı için sağlığı tehdit etmesinin  yanında ekonomik zorluklarla mücadeleyi de zorunlu kıldığını belirtti.
 
Salgında Türk sanayisi ve iş dünyasının da bir nevi kendi  kabiliyetini, kapasitesini test ettiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Türkiye, Kovid-19 salgını koşullarına rağmen salgının getirdiği menfi  etkileri en az zararla atlatan ülkelerden birisi oldu. Bunu yalnızca biz  söylemiyoruz, AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'nun Ekonomik Değerlendirme başlığı  altında Türkiye'de yetkililerin iç talebi artırmak ve Kovid-19'un ekonomik  etkilerini hafifletmek için 'büyük ve geniş kapsamlı bir dizi önlem' aldığına  işaret edilmiş, söz konusu önlemler sonucunda Türkiye'nin, ekonomik krizden hızlı  bir şekilde çıktığı ve 2020'nin üçüncü çeyreğinde kriz öncesi seviyelere ulaştığı  belirtilmiştir.
 
 Yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 9'luk bir ekonomik büyüme  öngörülmektedir ki dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında bu rakam, olağanüstü  bir büyüme olarak kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra, koronavirüs salgını  uluslararası ticarette yeni arayışlara yol açtı ve bize de bazı fırsatlar sundu.  Bunun bir sebebi ülkemizin gelişmiş ülke pazarlarına yakın olması ise, diğer  sebebi de üretim, ulaşım ve depolama gibi alanlarda altyapımızın dünyanın en  gelişmiş 10 ülkesindeki düzeyde olmasıdır. Özellikle Avrupa ülkeleri artık Çin  gibi uzak pazarlardan mal tedarik etmek yerine, Türkiye gibi kendilerine daha  yakın mesafelerdeki ülkelerden mal tedarik etme yoluna gitmeye başladılar.  İhracatımızın 220 milyar dolar düzeyine erişmesi de bu durumu teyit etmektedir."
 
Şentop, gelecek yıldan itibaren ihracattaki artışın devam edeceğinin  beklendiğini söyledi.
 
"Dijitalleşme çağını her anlamda istikrarlı bir dönemde yakaladık"
 
 Türkiye'nin artık dünyanın yeni arayışında merkez ülke konumunda  olduğuna vurgu yapan Şentop, şöyle devam etti:
 
"Biz 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen birinci sanayi devriminden  itibaren, çok sayıda yenilik ve gelişmenin dışında kaldık. Çünkü Batı'nın dünyaya  yön veren yenilikleri gerçekleştirdiği ve değişim geçirdiği süreçlerde biz  askeri, siyasi, sosyal sorunlarımızla baş etmeye çalışıyorduk. Yüzlerce yıl üç  kıta, yedi denizde söz sahibi olan devletimizi ayakta tutmak, hürriyet ve  bağımsızlığımızı korumak için mücadele etmek zorunda kalmamız nedeniyle dünyadaki  gelişmelere ayak uydurmakta zorlandık. 19. ve 20’nci yüzyıllarda hep iki ayağımız  bir pabuçtayken yakalandığımız değişim ve yenilikler konusunda ilk defa avantajlı  bir durumdayız.
 
Çünkü dijitalleşme çağını her anlamda istikrarlı bir dönemde  yakaladık. Yetişmiş insan gücümüz sayesinde, 2000’li yılların başında başlayan  dijitalleşme çağına biz de aktör olarak katıldık. 1990'lı yıllarda sona eren  Soğuk Savaş'ın ardından dünya tek kutuplu bir kimliğe büründü. Ancak bu süreç  yakın zamanda yeniden çok kutuplu bir uluslararası sisteme dönmüştür. Çünkü 90’lı  yılların sonunda geçtiğimiz küreselleşme süreci, gelişmiş egemen devletlerin  beklentilerinin aksine sonuçlar doğurdu. Bunun bir neticesi olarak tek kutuplu  uluslararası sistem yeni bir arayışa girdi. İşte Türkiye olarak biz dünyanın bu  yeni arayışında merkez ülke konumundayız. Bölgemizde ve dünyadaki yeni gelişmeler  karşısında artık kendi planlarımızı uyguluyoruz."
 
"Türkiye bütün komplo girişimlerine direnebilir"
 
Şentop, özellikle son 20 yıldır yerli ve milli anlayışıyla  sürdürülebilir kalkınma programı uygulayan Türkiye'nin ekonomik alanda  şahlanışının, Türk firmaların rekabet gücünün uluslararası alanda artmasının, bu  gelişmelerin Türkiye'nin uyguladığı bağımsız, milli menfaat eksenli dış  politikalara yansımasının, Türkiye'ye rakip ülkeleri korkutmuşa benzediğini ifade  etti.
 
 Bu sebeple Türkiye’nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak için türlü  türlü politik entrikalar çevirmeye başladıklarının altını çizen Şentop, şunları  kaydetti:
 
"Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye açıktan ambargo uygulayan  malum ülkeler, bu sefer örtülü ambargo ve para politikalarıyla Türkiye’ye hasmane  bir tavır içine girdiler. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, Kanada’nın  İHA ve SİHA programı için gerekli olan kamera sistemlerinin satışını yasaklaması,  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin  finansmanını engellemede başarılı olamadığı sözde gerekçesiyle Türkiye’yi 'gri  liste'ye alması esasen ülkemize yönelik büyük çaplı komplonun bir parçasıdır.
 
Bu komployu en iyi sizin göreceğinizi düşünüyorum. Palyatif piyasa  verileri ve bu veriler üzerinden Türkiye ekonomisini zorda bırakmaya yönelik  girişimlerini, yıllardır bu piyasanın içinde olan siz değerli iş insanlarımızın  daha iyi göreceğine inanıyorum. Türkiye bütün komplo girişimlerine direnebilir  ancak sizlerin desteği olduğu takdirde bu komplo girişimleri daha kolay  savuşturulacaktır. Bu noktada millet ve devlet birlikteliği son derece önem arz  etmektedir. Ne sizlerin ne de devletimizin dişiyle tırnağıyla kazıyarak bugüne  birlikte getirdiğimiz milli sanayimizin zarar görmesine müsaade etme lüksümüz  asla yoktur."
 
Fuarda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili  Mustafa Yel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de birer  konuşma yaptı.
 
Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle TBMM Başkanı  Şentop ve protokol üyeleri stantları gezdi.
 
Daha sonra Şentop, Çerkezköy OSB'de basına kapalı gerçekleştirilen  toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
 
  
 
  
 

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