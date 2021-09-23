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TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

DHA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 16:48 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 16:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü, Suudi Arabistan Şura Konseyi Başkanı Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheıkh'e mesaj göndererek kutladı.


Şentop mesajında, Suudi Arabistan halkını Türk milleti adına tebrik ettiğini belirterek, "Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Suudi Arabistan ile parlamentolar arası ilişkilerimizin geliştirilmesi samimi dileğimdir. Bu düşüncelerle, Suudi Arabistan halkına huzur, Zat-ı Âlinize ve Suudi Arabistan Şura Konseyi’nin değerli üyelerine afiyet ve muvaffakiyet dileklerimi iletirim" ifadelerini kullandı.
 

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TBMM Mustafa Şentop Suudi Arabistan Milli Günü
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