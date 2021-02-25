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TBMM Başkanı Şentop: Mücadelemizi sürdüreceğiz

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 12:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi"  açılış törenine katıldı.
 
Rus Gazeteci Romanov'un Hocalı Katliamı'nı anlattığı "Ben Savaşı  Çekiyorum" adlı kitabından bir bölümü okuyarak sözlerine başlayan Şentop, 29 yıl  önce, 26 Şubat 1992’de, insanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan  birisinin Hocalı’da gerçekleştiğini söyledi.
 
Yürekleri dağlayan bu acı hadisede hayatını kaybedenleri bu yıl da yad  etmek için bir araya geldiklerini belirten Şentop, "Bizler onların şerefli bir  sonla Rablerine kavuşarak şehitler arasına karıştıklarına inanıyoruz. Vicdanı  olan herkesi, insanlığından utandıran bu vahşeti; fotoğraflarla, resimlerle,  kelimelerle ve sair her türlü yol ve yöntemi kullanarak, görmek istemeyen  gözlere, duymak istemeyen kulaklara ve hissetmeyen cani vicdanlara haykırmaya  devam edeceğiz." diye konuştu.
 
"Katliam sorumluları er veya geç adaletin karşısında hesap  vereceklerdir"
 
Azerbaycan halkının maruz kaldığı bu elim hadiseleri her zaman  hafızalarında tuttukları gibi, hiç kimsenin unutmasına da müsaade etmeyeceklerini  vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:
 
"Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih  önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 11 bin 356 kişinin yaşadığı  Hocalı’daki katliamı gerçekleştiren, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade  Alayı'nın komutanı olan Sarkisyan, verdiği bir röportajda o günlerden şu şekilde  bahseder: 'Azerbaycanlılar, Ermenilerin sivil halka karşı katliam yapmayacağını  düşünmekteydiler. Biz bunu Azerbaycanlılara şaka yapmadığımızı göstermek amacıyla  ibret olsun diye yaptık' diyor. 'Şaka yapmadığımızı göstermek için yaptık'  diyecek kadar vicdanları kararmış, insanlıklarını kaybetmiş bu katliam  sorumluları er veya geç adaletin karşısında hesap vereceklerdir. Bu elim katliam  sonrası cesetler üzerinde yapılan incelemelerde insanların birçoğunun yakıldığı,  gözlerinin oyulduğu; kulak, kafa, burun gibi çeşitli uzuvların vücutlarından  kesilerek ayırıldığı görülmüştür."
 
Bu insanlık dışı katliamın tanığı olan bazı yabancı gazetecilerin  anlattıklarının da tüyler ürpertici olduğunu ifade eden Şentop, 26 Şubat 1992  günü yaşanan vahşetten sonra Hocalı bölgesini gezen Fransız gazeteci Jean-Yves  Junet'in gördüğü katliama ilişkin anlattıklarını anımsattı.
 
Bu katliamı, soykırımı dünyaya duyurmak, Azerbaycan’ın haklı davasında  yanında olmak gerektiğine işaret eden Şentop, Hocalı Katliamı'nın 20. yüzyılın  sonunda dünyada gerçekleşen en korkunç olayların başında geldiğini söyledi.
 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Ancak Hocalı Katliamı'ndan sorumlu Ermeniler ve liderleri, tüm  itiraflara rağmen dünya kamuoyu karşısında hala bu soykırımı  savunabilmektedirler. Sözde insan hakları savunuculuğu yapan devletler, ölen  canlar Müslümansa ve hele bir de Türk ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar.  Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen uluslararası camia  tarafından görmezden gelinen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu  vahşetin acısını Türkiye olarak her zaman yüreğimizde hissediyoruz ve bu  katliamın uluslararası arenada da gündemde tutulması için çalışıyoruz. Azerbaycan  ve Türkiye’nin gayretleri ve girişimleriyle Meksika, Pakistan, Kolombiya, Çekya,  Bosna Hersek, Peru, Honduras, Sudan, Slovenya, Ürdün, Guatemala, Cibuti Paraguay, Panama, Romanya ve Sırbistan başta olmak üzere bir kısım ülkeler  Hocalı’da yapılan katliamı 'soykırım' olarak tanımışlardır.
 
Yine birçok ülkede Hocalı katliamında ölenlerin anısına anıtlar inşa  edilmiştir. Nitekim 29 yıldır hesabı sorulmayan bu zelilane cürümlerin diyeti,  kahraman Azerbaycan Ordusunun geçen yıl 44 günde elde ettiği zaferle kısmen  ödetilmiş ve bu sayede insanlığın maşeri vicdanında açılan derin yaralara bir  nebze de olsa merhem sürülmüştür. En önemlisi, kendi halkının geçmişte karşı  karşıya kaldığı kalleş saldırılara ve tüm hukuk ve insanlık dışı muamelelere  rağmen Azerbaycan, bu 44 günde masum insanları koruyarak yürüttüğü operasyonlarla  savaşın da barışın da mertçe ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde  yürütülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Azerbaycan ordusunun bu büyük  zaferi bir daha göstermiştir ki bizler, söz konusu vatan olunca milletin son  ferdi ölene kadar mücadeleyi bırakmıyoruz."
 
Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davasında  sadece kardeşlik duygularıyla değil insani bir vazife olarak da Azerbaycanlı  kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Şentop, TBMM himayesinde  Azerbaycan Büyükelçiliğinin gerçekleştirdiği sergide, sanatın diliyle acılarını  ve Hocalı Katliamı'nın vahametini gözler önüne sermeye çalıştıklarını söyledi.  Eserleriyle katkıda bulunan değerli sanatçılara teşekkür eden Şentop, "Bizlerin,  milletimizin vicdanının sesi, tercümanı oldular." dedi.
 
Şentop, "Bizler, tarih boyunca yaşadıkları acılardan beslenen bu  acıları sürekli dillendiren bir millet olmamışızdır. Ancak günümüz dünyasında  milletimize yönelik menfi propagandalar öylesine artmıştır ki haklı iken haksız  duruma düşmek, mazlumken zalim gösterilmek bizleri çok daha fazla yaralamaktadır.  Bu sebeple Hocalı Katliamı'nı ve sorumlularını gündemde tutmaya devam edeceğiz.  Bu en başta acımasızca katledilen şehitlerimize olan borcumuzdur. Eserleriyle bu  acı dolu günleri hatırımızda canlandıran, kardeşlerimizin yaşadığı ızdırabı bir  nebze anlamamızı sağlayan sanatçılarımıza ve eserlerin bugün burada  sergilenmesine vesile olan Azerbaycan Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Bu  vesileyle şehitlerimize bir kez daha Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah bir  daha hiçbir millete, hiçbir topluluğa böylesi acılar yaşatmasın." şeklinde  konuştu.
 
"Azerbaycan ve Türk bayrakları işgalden kurtarılan topraklarımızda  yan yanadır"
 
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Hocalı Katliamı'nda  yaşamını yitirenler ile Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'dan rahmet  diledi.
 
Her yıl Meclis'te Hocalı Katliamı'nı andıklarını beliren İbrahim,  "Bunun için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu yıl çok farklı bir yıldır. Bugün biz,  Hocalı anmasını Azerbaycan'ın zaferinden sonra burada anıyoruz. Bu aynı zamanda  Türkiye'mizin de zaferi. Bu, hakkın ve adaletin zaferi. Çünkü, Türkiye'miz her  zaman her zaman haklının, adilin ve mazlumun yanında olmuştur. O açıdan da bugün  Azerbaycan ve Türk bayrakları işgalden kurtarılan topraklarımızda yan yanadır. Bu  da Azerbaycan ve Türkiye'nin tek millet iki devlet olarak dünyaya verdiği bir  mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Konuşmaların ardından Şentop ve beraberindekiler sergiyi gezdi.
 
Törene, Meclis Başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları  da katıldı.
 

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TBMM Mustafa Şentop Hocalı Katliamı
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