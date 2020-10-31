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TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı

31 Ekim 2020 Cumartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemede bulundu.


İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail  Çataklı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, hayatını  kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
 
Şentop, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de  daha önce de büyük ölçekte depremler yaşadığını kaydetti.
 
Depremin hemen ardından tüm ekiplerin İzmir'de çalışmalarını yoğun bir  şekilde sürdürdüğünü ifade eden Şentop, Türkiye'nin genel olarak arama kurtarma  çalışmalarında çok başarılı olduğunu belirtti.
 
Şentop, şöyle konuştu:"Zarar gören, enkaz altında olan vatandaşlarımızın hepsini inşallah  canlı olarak kurtaracak şekilde bu çalışmalar devam edecek, son noktaya kadar  sürdürülecek. Artçı depremler de devam ediyor, dolayısıyla henüz ne kadar hasar,  zarar gördüğü bilinmeyen binalar var. Burada mümkün olduğu kadar bu binalara  girilmemesi yönünde bütün devlet yetkililerimizin telkinleri oldu. Bir süre bu  konuda sabırla hareket etme, devlet yetkililerimizi yaptığı açıklamaları takip  etme ve riayet etme konusunda hassasiyet göstermeliyiz."
 
Günlük hayatın devamını sağlamak için gerek barınma gerek beslenmeyle  ilgili tedbirlerin alındığını anlatan Şentop, "Devletimizin bu afetin  sonuçlarında vatandaşımızın minimum düzeyde mağdur olmasını sağlayacak tedbirleri  alma gücü ve kudreti var." dedi.
 
Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:"Deprem kuşağında yer alan memleketimizde çok daha dikkatli, tedbirli,  tarihi, saati olmayan şiddetli bir depremle karşılaşacağımızın farkında, şuurunda  olarak hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hesaplarımızı da buna göre yapmak  mecburiyetindeyiz. Tekrar bütün İzmirimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden  vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.  Rakamları arkadaşlarımız veriyorlar, zaman zaman değişiklik gösteriyor. Ben de  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak burada bulunmayı, bu acıyı, bu afeti  yerinde görmeyi ve İzmirli kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla her zaman beraber  olduğumuzu burada da ifade etmeyi arzu ettim."

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TBMM İzmir deprem
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