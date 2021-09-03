TBMM Başkanı Şentop: Felaket tellallarının bütün beklentileri boşa çıkacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin koronavirüs salgınında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini, dimdik ayakta durmayı başardığını belirterek, "Bazıları ekonomimizin temellerinin sağlam olmasından çok memnun değiller. Bugüne kadar bunların hepsini sükutu hayale uğrattık, bundan sonra da uğratmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin çalışkanlığı, sanayimizin dinamizmi sayesinde felaket tellallarının bütün beklentileri boşa çıkacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bir dizi açılışa katılmak üzere geldiği Kırklareli 'de, Vali Osman Bilgin ve protokol tarafından karşılandı. Şentop, tarihi Hızırbey Camii'nde kıldığı cuma namazından sonra Vali Bilgin'i makamında ziyaret etti. Valilik protokol defterini imzalayan Şentop daha sonra Selanik'teki evin birebir aynı olma özelliği taşıyan Atatürk Evi'nin de bulunduğu Yayla Mahallesi'ndeki tarihi evleri gezdi. Şentop'a burada Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da eşlik etti.

'44 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRİYORUZ'

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında alt ve üst yapı tesisleri ile 20 sanayi tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçti. OSB'de kendisi için hazırlanan golf arabasına Vali Osman Bilgin'le binerek tesisi gezen Şentop, temel atma töreninde konuştu. Kırklareli'de 44 yıllık bir hasretin sona ermesine vesile olduklarını belirten Şentop, şöyle dedi:

"Bu sebeple sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize değer katacak böylesine kıymetli bir yatırımda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye, dünya devletleri arasında sözüne, kararına itibar edilen bir ülke. Ülkemizin sözünün, kararının etkili, itibarlı olmasının arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de sanayi yatırımları ve sanayimizdir. Kalkınmamızın itici gücünü teşkil eden sanayimizin kümelendiği bölgelerde özellikle son çeyrek asırda Organize Sanayi Bölgelerimizdir. İlk temelleri esasen 1962 yılında atılan organize sanayi bölgelerimizin sayısı bugün Türkiye genelinde 350'yi aşmış bulunuyor. Ülkemize çağ atlatan organize sanayi bölgelerimizde faaliyet gösteren binlerce fabrika üretim yapıyor, yüz binlerce kardeşimiz, vatandaşımız istihdam ediliyor. Bugün açılışını yapacağımız ve yeni istihdam kapıları açacak, insanlarımızı huzuru ve refahına katkıda bulunacak tesislerde OSB içerisinde yer alıyor burada."