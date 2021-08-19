TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya 'nın bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümünü video mesajla kutladı. Şentop, Türk halkının, Endonezya'nın bu şerefli gününde mutluluğunu yürekten paylaştığını belirterek, "Ülkelerimiz arasında müşterek değerlerin mevcudiyetinin yanında, barış, istikrar ve refah temeline dayanan bir istikbale olan inancımız da ortaktır. Türkiye ve Endonezya, İslam dünyasının en büyük ve köklü demokrasilerindendir. Bugün bu iki Müslüman ülkenin kalplerinin her zamankinden daha yakın bir şekilde atması hepimizi memnun etmektedir" dedi.

TBMM'de, Endonezya Parlamentosu'nu yakın bir dost ve samimi bir ortak olarak gördüklerini ifade eden Şentop, şunları kaydetti: