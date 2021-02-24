TBMM Başkanı Şentop duyurmuştu! Fezlekenin ayrıntıları belli oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "33 fezlekenin Meclis'e ulaştığını duyurmuştu. "Dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezlekede "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi suçlamalar yer alıyor.

AA muhabiri, TBMM 'ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntılarına ulaştı.

Buna göre, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi "hakaret", Candan Yüceer'in fezlekesi "ses ve görüntülerin kayda alınması", Ömer Fethi Gürer'in dosyası ise "basit yaralama" suçunu içeriyor.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesinde ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahlı yağma" suçlamaları yöneltiliyor.

HDP MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYALARI

Diğer 29 fezleke ise 20'si HDP, biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilinin işlediği belirtilen suçları kapsıyor.

Ayrıca fezlekelerde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün "terör örgütü propagandası yapma" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet", Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "suçu ve suçluyu övme", Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işledikleri belirtiliyor.

Batman Milletvekili Feleknas Uca 'nın fezlekesinde "2911 sayılı kanuna muhalefet", "terör örgütü propagandası yapma", Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un fezlekesinde ise "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları yer alıyor.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını içeriyor.

Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın fezlekesi "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un dosyası ise "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçunu kapsıyor.

Buldan'ın ikinci fezlekesinde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Beştaş'ın ikinci fezlekesinde "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Temelli'nin ikinci dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltiliyor.

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke ise "terör örgütü propagandası yapma" suçunu içeriyor