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- TBMM Başkanı Şentop: Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı
TBMM Başkanı Şentop: Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı
DHA | 24 Şubat 2021 Çarşamba - 12:45 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 12:45
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi.
- TBMM Başkanı Şentop: Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı
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