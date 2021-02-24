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TBMM Başkanı Şentop: Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 12:45 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 12:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi.


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