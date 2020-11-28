28 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3620 -0.27
USD 7,8160 -0.71 ALTIN 449,480 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: Devlet milletindir bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:07

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye, bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, bu hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir." dedi.


Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'nde  yaptığı konuşmada, memlekete eserler kazandırmanın onurunu ve gururunu  yaşadıklarını söyledi.
 
Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak eserler kazandırmaktan daha  şerefli bir vazife olamayacağını belirten Şentop, "Bu onuru, bu sevinci bize  yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, mühendis  ve işçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Zira yol medeniyettir. 3 Kasım 2002  tarihinden itibaren Türkiye, muazzam bir medeniyet yürüyüşü başlattı ve hamdolsun  ki bütün engelleri aşarak bugünlere geldik." diye konuştu.
 
Yolun sadece mesafelerin azalması ve erişimin kolaylaşması demek  olmadığına işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehirler birbirine erişiyor, ekonomik hayat canlanıyor, herkes daha  çok zamana kavuşuyor, devletle toplum arasındaki mesafe kalkıyor ve Türkiye'nin  rekabet gücü yükseliyor. İşte bugün Tekirdağ'da bir kez daha bu onuru yaşıyoruz.  Bizim için aslolan budur. Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla  millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin yani adalete,  hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye,  bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, bu  hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir. İşte şu zor günlerde  kesintiye uğramayan millet aşkımızın ispatı şu muhteşem eserlerdir. Allah'a  hamdolsun, demokratik güven ve istikrarı sağlayan siyasi kadrolarımıza bin  teşekkür ederiz ama en önemlisi bu başarı destanını ayakta tutan aziz milletimize  teşekkür ederiz."
 
 
Şentop, 13 Kasım Cuma günü Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılışını  yaptıklarını, 15 gün sonra bugün Hayrabolu Tekirdağ yolunun 1. etabını açmak için  bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.   "Bu hayırlı  işlere bizi amil kılan Yüce Allah'ımıza hamdolsun. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu  eserin inşası için liderlik eden ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına teşekkür ediyorum.  Onun liderliğinde ülkemiz ulaşımda çağ atlamaya devam ediyor." diyen Şentop,  işçisinden mühendisine, emeği geçen herkese Türk milleti adına şükranlarını  sunduğunu söyledi.
 
Şentop, yolun medeniyet, medeniyetin de topyekun hayat biçimi olduğunu  belirterek, "Medeniyet tarihimizin en parlak dönemlerinde ecdadımızın yol  inşasına, köprülere, yolcu güvenliğine ve yol hizmetlerine özel bir önem verdiği  görülür. Öncesinde Selçuklu, sonrasında Osmanlı, kurmuş oldukları derbent  teşkilatı, kervansaraylar, yolcu ve yük taşınmasına ilişkin kurulan lonca  teşkilatlarıyla İpek ve Baharat Yolu ticaretini kontrol altına almışlar, bu  sayede hem ekonomik hem de kültürel bir gelişme kaydetmişlerdir. Bunun doğal bir  sonucu olarak da siyasi ve askeri olarak dünyanın en önemli gücü haline  gelmişlerdir." diye konuştu.    Dün olduğu gibi bugün de yolun medeniyet  göstergesi olmaya devam ettiğini anlatan Şentop, bunun idrakinde olarak ülkenin  dört bir tarafını otoyollar, duble yollar, köprüler, tüneller ve viyadüklerle  donattıklarını söyledi.
 
"Demokratik siyasi istikrar, yatırımlar sayesinde sarsılmadan  ülkemizin gücüne güç katıyor"
Sadece otoyol yapmadıklarını, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu  alanlarında da ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Şentop, şunları  kaydetti:
"Hızlı trenden İstanbul Havalimanı'na kadar planlanan ve hayata  geçirilen tüm yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu  çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye, şu kadar  saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar, bu  yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor. Türkiye'nin  ekonomik büyümesine paralel olarak artan mal ve hizmet üretiminin dış pazarlara  arzında ulaşım konusundaki altyapının ne kadar önemli olduğu ortadadır. Keza  son dönemde dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri haline gelen ülkemizin,  turistler tarafından tercih edilmesinin arka planında doğal ve tarihi  güzelliklerinin yanında ulaşım alanında katettiği ciddi mesafenin etkisi olduğu,  bizatihi turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız tarafından ifade  edilmektedir. Ülkemiz ziyaretçi turist sayısı baz alındığında 2019 yılı  verilerine göre dünya 6'ncısıdır. Umarım Kovid-19 salgını sona erdiğinde  yaptığımız bu yatırımlar sayesinde daha üst sıralara tırmanacağız. Bundan hem  ülkemiz hem de bölge halkımız olarak sizler faydalanacaksınız."
 
 
Şentop, tarihi mirastan aldıkları feyz ve stratejik kalkınma hedefleri  doğrultusunda oluşturdukları vizyonla ulaşım alanındaki yatırımlara hız kesmeden  devam edeceklerini vurguladı.
 
Bugün açılışını yaptıkları bu güzergahın, halen yapımı devam eden  Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden  İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya  bağladığını anlatan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanıldığında  Dilovası mevkisinden Bursa ve İzmir'e kesintisiz kavuşuyoruz. Hakeza bu otoyollar  sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kolaylaşacağı herkesin  malumudur. Bu etap başta olmak üzere ülkemizi bir insanın yaşam kaynağı olan kan  damarları gibi saran otoyollarımız sayesinde Trakya'mızda yer alan sanayi  bölgelerinde üretilen mal ve hizmetler, İstanbul'a ve Anadolu'ya hem kesintisiz  hem de hızlıca ulaşacaktır. Otoyollar, ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasında  önemli rol oynayacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki ay önce açılan ve  ülkemizin hizmetine sunulan Gebze- İzmit bölümüyle dünyanın en uzun 4 şeritli  tünellerine artık biz sahibiz.
 
Bu modern yol sayesinde seyahat süresi kısalacak, ekonomik kayıplar  azaltılıp tasarruf sağlanacak, çevre ve gürültü kirliliği azalacaktır."
 
"Uzun zamandır hepimiz trafik kazası haberlerinin azaldığını fark  ediyoruz"
Şentop, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uzanan turizm yollarını İstanbul'a  bağlarken aynı zamanda Ege ve İç Anadolu'yu da birbirine bağlayacaklarını  söyledi.
 
Marmara Bölgesi'ndeki kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu trafik  yoğunluğunu ve çevre kirliliğini şehir içinden uzaklaştıracaklarını,  şehirlerarası ve uluslararası trafik yükünü de birbirinden ayrıştıracaklarına  dikkati çeken Şentop, "Ülkemiz trafik kazalarında çok insanını kaybetti. Uzun  zamandır hepimiz trafik kazası haberlerinin azaldığını fark ediyoruz. Bu  acılarımızı en aza indirecek güvenli ve geniş yollara sahip olmanın huzurunu  taşıyacağız." dedi.
 
Şentop, yolun medeniyetin yanı sıra kavuşma da olduğunu belirtti.
 
Ülkenin dört bir yanını donattıkları bu yollar sayesinde insanların  sevdiklerine kavuşacaklarını ama en önemlisi "devlet baba" olarak gördüğü  devletin hizmetlerine daha çok kavuşacaklarının altını çizen Şentop, şu ifadeleri  kullandı:
"1939 Erzincan Depremi sonrasında devletimizin uzun bir süre  depremzedelere yardım ulaştırmada zorlanmasının temel sebebi ulaşım sorunudur. Bu  acı tecrübeler bize devlet olmanın gereğinin vatandaşa ulaşmak olduğunu  göstermiştir. Gidemediğimiz, ulaşamadığımız yere nasıl vatan diyebiliriz?  'Kavuşma' demişken ulaşım altyapısının sadece ülkemiz ve insanımız yönünden  önemli olduğu düşünülmesin. Kardeşimiz Azerbaycan'ın Karabağ ve diğer işgal  altında olan bölgeleri kesin bir askeri zaferle geri almasından sonra ülkemizle  Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle aramızda doğrudan kara yolu ve demir yolu  ulaşımının sağlanmasının da imkanı doğmuştur. Devletimizin banisi Gazi Mustafa  Kemal Atatürk'ün Nahçıvan Sınır Kapısı'na verdiği önem ve sınır kapısını açık  tutmak için gösterdiği çaba yıllar sonra semeresini vermiştir.
 
Bu nedenle ülke olarak bir başka kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.  Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan  kardeşlerimizle ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri ilişkilerimizi  geliştireceğiz. Ülkemizde yaptığımız ulaşım yatırımlarını ve bu konudaki  müteahhitlik tecrübemizi Orta Asya'ya taşıyacağız."
 
"Türkiye Büyük Millet Meclisimizi açtığımızda 18 bin kilometrelik  yolumuz vardı"
"1920'de yani tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisimizi  açtığımızda 18 bin kilometrelik yolumuz vardı. Bu yolların büyük bir kısmı  topraktı ve iptidai haldeydi." diyen TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"1938 yılına kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu yollara iki katından  fazlasını ekleyerek 40 bin kilometreye çıkardı. İkinci Dünya Savaşı'nın zor  yıllarında İsmet Paşa'nın 12 yıllık iktidarı döneminde 7 bin kilometre daha yol  eklendi. 1950'lerde toplam yol uzunluğumuz 47 bin kilometreydi. Adnan Menderes'in  iktidarının bittiği 1960'ta yollarımızın uzunluğu yaklaşık 62 bin kilometreydi.  Ülkemiz yol hamlesini Turgut Özal iktidarında yaptı. Türkiye, 1983 yılında  otoyollarla tanıştı. Ülkemizin nüfusu arttıkça, motorlu taşıtlar hayatımıza daha  yoğun bir biçimde girdikçe buna kalkınma hamleleri ve artan sanayi üretimini de  eklersek Türkiye'nin dinamizmi hep yeni yolların açılmasına ihtiyaç duydu.  2000'li yıllara geldiğimizde 63 bin kilometre yol ağına sahiptik. Memleketimiz  yol ve ulaşım ağında hak ettiği modernliği ve dönüşümü 2002'den sonra yaşadı.  Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 18 yılda bölünmüş yol uzunluğumuz toplamda  26 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'mizde bugün neredeyse 3 bin kişiye 1 kilometre  bölünmüş yol düşmektedir ki bu dünya standartlarıyla aynıdır. Halkımız yollar,  köprüler ve yeni havalimanlarıyla ülkemizin büyüdüğünü, geliştiğini yakinen  görüyor. Aradan geçen yüz yılda gelişmiş bir yol ve ulaşım ağına sahip olmanın  gururunu yaşıyoruz."
 
Şentop, bugün açılışını yaptıkları etabın, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü  de içine alan 221 kilometrelik muazzam ulaşım ağının parçası olduğunu söyledi.
 
Bu çalışmanın, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl hediyesi olacak  şekilde planlandığını anlatan Şentop, "Ancak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla  yapılan yeni planlama ile 18 Mart 2022'ye yetişmesi sağlanacak. Çalışmalar ve  gayretler sürüyor." diye konuştu.
 
Törende İl Müftüsü İsmail İpek dua etti ve kurdele kesilerek açılış  gerçekleştirildi.
 
Ardından kullandığı makam aracıyla Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Adil Karaismailoğlu yolda test sürüşü yaptı.
 

ETİKETLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.