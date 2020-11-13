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TBMM Başkanı Şentop: Bugünün Türkiyesi artık çeyrek asır öncesinin Türkiyesi değildir

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 18:27 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 18:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bugünün Türkiyesi artık çeyrek asır öncesinin Türkiyesi değildir. Ancak ülkemizde bazı çevrelerde geçmişten günümüze süregelen, yeni, iyi ve güzel olana karşı körü körüne muhalefet etme hastalığı da hiç eksilmedi; her yenilik, her güzellik, her faydalı eser karşısında yeniden nüksetti." dedi.


TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir  Hastanesi'nin açılış töreninde, hem şehir hastanesinin açılışını yaptıklarını,  hem de Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladıklarını  söyledi.
 
Şentop, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 98. yıldönümünde başta Yukarı Karabağ  olmak üzere vatan topraklarını Ermeni işgalinden azat eden Azerbaycan halkını  tebrik etti.
 
"Halka hizmet Hakk'a hizmettir" düsturu ile çıkılan kutlu yolda  yılmadan, yorulmadan ilk günkü heyecanla, aşkla ve şevkle aziz millete hizmet  etmeye, bu cennet vatanı imar ve ihya ederek bayındır hale getirmeye devam  ettiklerini belirten Şentop, şehir hastanelerinin, atalardan miras alınan ve  eşrefi mahlukat olan insanı hayatın merkezine alan anlayışın, 21. yüzyılda en  modern şekilde tezahür etmiş hali olduğunu vurguladı.
 
  
Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara  Bilkent, Eskişehir, Bursa, İstanbul Başakşehir ve Konya Şehir Hastanelerinin  ardından 13. şehir hastanesinin Tekirdağ'a açıldığının altını çizen Şentop, şöyle  konuştu:
 
"Esasen şehir hastaneleri; büyük Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan  Cumhuriyet'e intikal eden bimarhane, şifahane ve numune hastaneleri birikiminin  günümüz şartlarında yeniden tasarlanması ve aziz milletimizin hizmetine  sunulmasıdır. Medeniyetimiz binlerce yıldır 'Her insan bir alemdir' idrakiyle  insanı metalaştırmadan şekillenmiş, bu sebeple hiçbir hesabilik gütmeden insana  hizmeti temel almıştır. Şehir hastanelerimizin aynı manevi düsturla  şekillendiğine hiç şüphe yoktur. Tekirdağ Şehir Hastanemiz sahip olduğu  özellikleriyle sadece Tekirdağlılara değil Marmara Bölgesi'ndeki geniş bir nüfusa  hizmet edecek, şifa dağıtacaktır. Bölge insanımızın sağlık konusunda İstanbul'a  bağımlılığını azaltacak, aynı zamanda İstanbul'daki hastanelerimizin de yükünü  büyük ölçüde hafifletecektir.
 
Son yıllarda ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesini ve bu kaliteye  rağmen fiyat bakımından uygunluğunu gören sözde gelişmiş ülkelerin  vatandaşlarının da ülkemizin hastanelerine rağbet ettiklerini, tabiri caizse  kendilerini 'Türk hekimlerine emanet ettiklerini' büyük bir memnuniyetle  görüyoruz. Tekirdağ ve diğer şehirlerimizdeki şehir hastanelerimizin sağlık  turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır."
 
2015 ve 2019 yılı TÜİK verilerine göre dünya sağlık turizminde 8.  sırada bulunan Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde, kısa bir süre içinde çok daha üst  sıralara çıkacağının aşikar olduğuna dikkati çeken Şentop, "Şehir  hastanelerimizin sadece hastalara şifa olmak üzere tesis edilmediğini, bu  hastanelerin aynı zamanda bilimsel araştırma merkezleri olarak faaliyet  göstereceklerini de unutmamak gerekir. Umuyoruz ve bekliyoruz ki bu  hastanelerimizde görev yapan hekimlerimiz ve sağlık personelimiz ülkemize tıp  alanında nice başarılar kazandıracaklardır." diye konuştu.
 
"Medeniyetimizi yok saymaya, küçümsemeye cüret etmektedirler"
 
Türk milletinin Mimar Sinan'ın muhteşem eserleri gibi sade, asil ve  mütevazı olduğunu, sahip olduğu büyük medeniyeti, kıymetli hasletlerini ve ilim  hayatına katkılarını hiçbir zaman sadece kendine saklamayıp, büyük bir  alicenaplıkla insanlığın hizmetine sunduğu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:
 
"Ancak her şeyi kendinden sadır olmuş zanneden ve büyük  medeniyetimizin katkılarını ret ve inkar eden Batılı ülkeler, aziz milletimizin  bu mütevazılığı sebebiyle semerelerini yeterince dile getirmediği medeniyetimizi  yok saymaya, küçümsemeye cüret etmektedirler. Bu bağlamda, Batı'yı ve onun  sömürgeci kapitalist anlayışını bilvesile dillendirmemin sebebi, Batı karşısında  duyduğumuz bir kompleksin tezahürü değildir. Tam tersine Batı'yı mukayese  parametresi olarak seçmemin sebebi, onların zihniyet ve cibilliyetlerini,  karakterlerini tekrar hatırlatmak içindir.
 
Nihayet sağlıkla imtihan günleri olarak yaşadığımız bu salgın  döneminde, Batı ülkeleri 'parası olmayan ölsün' ve 'bizden başka dünyanın geri  kalan ülkelerinin insanları ölsün' bencilliğiyle hareket edip birbirlerinin  parası ödenmiş sağlık malzemelerine el koyup adeta yağmalarken, Türkiye bir  taraftan kendi vatandaşlarının sağlık hizmetlerini meccanen sağlayıp, diğer  taraftan dünyadaki ülkelerin dörtte üçünün yardımına koşmaktan geri durmamıştır.
 
Herkes ve her devlet karakterinin gereğini yapar. Bu salgın günleri,  Batı'nın sadece sağlık sisteminin yetersizliğini ortaya koymakla kalmamış, insanı  metalaştıran, onu bir pazarlama malzemesine dönüştüren devlet anlayışının da  çöküşüne şahitlik etmiştir."
 
"Bugünün Türkiyesi artık çeyrek asır öncesinin Türkiyesi değildir"
 
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin son 20 yılda her alanda çok büyük  mesafeler kat ettiğini, çok ve büyük, devasa eserler kazandığını kaydetti.
 
Türkiye'nin tesirlere açık bir ülke iken müessir bir ülke haline  geldiğini aktaran Şentop, "Bütün bunlar kendiliğinden, kendi kendine olmadı.  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük gayretlerle, büyük emeklerle, ter dökerek,  yılmadan, azimle kararlılıkla gerçekleşti. Bugünün Türkiyesi artık çeyrek asır  öncesinin Türkiyesi değildir. Ancak ülkemizde bazı çevrelerde geçmişten günümüze  süregelen, yeni, iyi ve güzel olana karşı körü körüne muhalefet etme hastalığı da  hiç eksilmedi; her yenilik, her güzellik, her faydalı eser karşısında yeniden  nüksetti." diye konuştu.
 
Şentop, şöyle devam etti:
 
"Sağlık altyapısındaki gelişmeler, özellikle şehir hastaneleri bu kör  muhalefet anlayışının en önde yer alan hedeflerinden biri oldu, bu saldırılardan  nasibini aldı. Bütün dünyayı kuşatan salgın süreci, bu vizyonsuz, sadece  karalamaya yönelik muhalefet anlayışının müflisliğini bir kez daha ve kesin ikna  edici bir şekilde gösterirken; sağlık alanında son 20 yılda yapılanların ne kadar  büyük bir öngörü ve ileri görüşlülükle gerçekleştirildiğini de ispat etmiş  oldu.
 
Bazı işlerin ve eserlerin sadece ekonomik ölçülerle  değerlendirilemeyeceği, ülkeler için stratejik anlam ve gerekliliklerinin de  bulunduğunu görüp, anlayacak bir ufkun ne kadar elzem olduğu salgın sürecinde net  olarak ortaya çıkmıştır. Şehir hastanelerimiz, savunma sanayii alanındaki  yatırımlarımız, başta İstanbul Havalimanımız olmak üzere yeni havalimanlarımız,  Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerimiz, duble yollarımız gibi devasa  eserler hem aziz milletimize hizmet edecek hem de stratejik açıdan ülkemizin  askeri, ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaklardır."
 
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin de konuşan Şentop, şunları  kaydetti:
 
"Dünyanın başına musallat olan salgınla mücadelede, ülkemizin sağlık  sistemi rüştünü ispatlamıştır. Ülkemiz adına iki önemli haber daha alarak bu zor  günlerde mutluluğumuz katbekat artmıştır. Koronavirüse karşı iki Türk bilim  insanının aşıyı bulmuş olmaları ve hemen akabinde Sağlık Bakanımız Sayın  Fahrettin Koca'nın önerisiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılının Uluslararası  Sağlık Çalışanları yılı ilan etmesi hepimizi ayrıca sevindirmiştir. Emeği  geçenleri tebrik ediyorum."

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop çeyrek asır
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