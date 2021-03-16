TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek heyetiyle görüştü

Meclis Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyeleri Zeljko Komsiç ve Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi heyetinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı memnuniyet verici seviyeyi gösteren özel bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizler; aramızdaki tarihi, kültürel ve insani bağlarla birçok farklı alanda yakın iş birliği içerisinde olmamız gerektiği kanaatini taşıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için karşılıklı gayret sarf ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'te ekonomik kalkınmayı, sosyal entegrasyonu, siyasi uzlaşmayı ve istikrarı desteklediğini kaydeden Şentop, "Milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nın başkanı olarak, Bosna Hersek halkının iradesinin sandık yoluyla temsilini sağlayan seçimlerin, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen sorunsuz gerçekleştirilmesinden memnuniyet duydum. Sonuçların Bosna Hersek halkı için hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

İki ülkenin parlamentoları arasında sağlam bir gönül bağı olduğunu dile getiren Şentop, "Mart 2020'de Bosna Hersek Parlamentosunun her iki kanadının o dönemki başkanları Dragan Çoviç (Halklar Meclisi) ile Denis Zvizdiç'i (Temsilciler Meclisi) resmi ziyaret için Ankara 'da misafir edecektim. Ziyarete günler kala maalesef koronavirüs salgını nedeniyle bu ziyareti ertelemek zorunda kaldık. Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi başkanlarını en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. Parlamenterlerimiz, çok taraflı platformlarda da yakın iş birliği sergilemekte, ülkelerimizin dış politika hedefleri çerçevesinde birçok meselede uyumlu hareket etmektedirler" ifadelerini kullandı.