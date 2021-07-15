TBMM Başkanı Şentop, “Ben Ömer” belgeselinin özel gösterimine katıldı

İstanbul Valiliğinin desteğiyle hazırlanan, 15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir’in hayatının anlatıldığı 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" seçilen “Ben Ömer” belgeselinin özel gösterimi Atlas Sineması’nda yapıldı.

TBMM Başkanı Şentop, gösterim öncesi yaptığı konuşmasına, milletin hafızasına kahramanlığıyla nakşolan şehit Ömer Halisdemir’i ve o gece iman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıkması için şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anarak başladı.

"Ömer Halisdemir’in o gece gösterdiği cesaret ve serdengeçtiliktir"

Türkiye’ye yönelik suikastlerin en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 5’inci yıl dönümünde bu belgeselin direnişin yoğun yaşandığı İstanbul ’da gösterime girmesinin çok kıymetli ve manidar olduğunu ifade eden Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

“Bundan 5 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğlene kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık. O sıcak gecede, millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastine ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye’nin ve milletimizin geleceğini gasbetmek isteyenlere direnen 251 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2 bini aşkın kardeşimizin gazi olduğunu hep birlikte gördük. Bugün burada gösterime giren belgesel, o geceye dair şahitliklerin önemli ve kıymetli bir parçasıdır.

15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak vatanperverliğin şartlarından birisidir.”

Milletin Ömer Halisdemir’i çok sevdiğini, bir kahraman olarak zihnine ve gönlüne nakşettiğini dile getiren Şentop, “Bu öyle bir benimseyiştir ki, bugün Türkiye’nin birçok ilinde, ilçesinde, beldesinde hiç ummadığınız bir anda ve yerde karşınıza onun bir resmi çıkabilmektedir. Adını ondan alan çocuklar vardır ve bu milletin teveccühünü, muhabbetini gösteren büyük bir mazhariyettir. Bu benimseyişin ve muhabbetin bir sebebi, şüphesiz ki Şehit Ömer Halisdemir’in o gece gösterdiği cesaret ve serdengeçtiliktir. Fakat bir diğer önemli sebep de milletimizin o gece benzer bir tavrı takınmaya hazır olarak meydanlara çıkarak, ihanete geçit vermemesidir. Milletimiz Ömer Halisdemir’de kendisinde var olan vatan için her türlü fedakarlığa hazır olma halini görmüştür." diye konuştu.

Ömer Halisdemir’in o gece, Türkiye’nin bütün şehirlerinde meydanları, yolları coşkuyla ve karşı durulması imkansız bir insan seli olarak dolduran milyonlar gibi bu memleketin asıl sahibinin kim olduğunu, o şerefli üniformayı giymeyi asıl kimin hak ettiğini gösteren o tarihi ana vurulmuş bir mühür olduğunu ifade eden Şentop, “Ve o gece Ömer Halisdemir’in yere yıktığı sadece iktidar hırsı uğruna ruhunu düşmana satmış bir iş birlikçi değil, aynı zamanda Türkiye’ye ve aziz milletimize karşı kurulmuş tuzaklardır.

Esas itibarıyla Ömer Halisdemir’de milletimizin gördüğü, yüzlerce yıllık bir fedakarlık ve kahramanlık geleneğinin tezahürüdür.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , konuşmasına şöyle devam etti:

"Ömer Halisdemir, siyasi bir hesaplaşmada hayatını kaybetmiş bir kurban değildir. Memlekete ve millete kurulmuş bir tuzağı boşa çıkarmak için hayatını ortaya koymuş, hain bir teşebbüsün başarısız kılınmasında büyük rol oynamış iftihar edilecek bir şehittir. İşte bu yüzden Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler, o hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitler, siyaset değildir. Şunu da her zaman hatırda tutmalıyız; şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir."

Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisi olgunu vurgulayarak, "Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise, asaletine yakışır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye, o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar, ya gafillerdir ya da memleketimizin ve milletimizin düşmanlarıdırlar. 15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasbetmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür." dedi.

"Üzerimize bir karanlık düşse o yıldızlar bize ışık olur"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul’un simgelerinden tarihi Atlas Sineması’nın açıldığı günden bugüne birçok özel gösterime, galalara ev sahipliği yaptığını ancak bu akşam, bu salonun duygusunun bambaşka olduğunu dile getirdi.

Bu akşam, milletin yüreğini en derinden yakan ortak bir acının, daha önce hiç görülmemiş haliyle bu perdeye yansıyacağını ifade eden Yerlikaya, “Birazdan izleyeceğimiz belgesel filmle bir büyük kahramanı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Ömer Halisdemir'i, Ömer'imizi yaşatacağız. Şehitlerimizin hepsi bizler için alacakaranlığı aydınlık kılan birer yıldızdır ve ne zaman millet olarak dara düşsek, üzerimize bir karanlık düşse o yıldızlar bize ışık olur.” dedi.

15 Temmuz’un, dünyada emsali görülmemiş bir darbe girişimine sahne olduğunu anlatan Yerlikaya, “O gece halkımızın üzerine de acımasızca ateş açıldı. Gazi Meclis'imiz işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyı o karanlık gecede yaşadı. Ama o gece Cumhurbaşkanımızın büyük feraseti ve dik duruşu ile halkımıza yaptığı milli iradeye sahip çıkma çağrısıyla yüzbinlerce cesur yüreğimizi sokaklara çıktı.” diye konuştu.