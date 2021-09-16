TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Bakan Özer, kaleme aldığı kitapları Meclis Başkanı Şentop'a verdi.
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TBMM Başkanı Şentop, Bakan Özer'i kabul etti
DHA | 16 Eylül 2021 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 15:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.
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