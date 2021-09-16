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TBMM Başkanı Şentop, Bakan Özer'i kabul etti

DHA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 15:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.


TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Bakan Özer, kaleme aldığı kitapları Meclis Başkanı Şentop'a verdi.
 

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