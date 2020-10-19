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TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, tarih ve uluslararası hukuk açısından haklı

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 10:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ı sadece dost ülke olduğu için değil, haklı olduğu için desteklediklerini söyleyerek "Dağlık Karabağ hiçbir zaman Azerbaycan'dan ayrı bir yer olmamıştır. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hem tarih hem de uluslararası hukuk açısından da haklıdır." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında gazetecilerle bir araya  gelerek değerlendirmelerde bulundu.
 
 Azerbaycan'ın mukaddes bir mücadele yürüttüğünü belirten Şentop,  Dağlık Karabağ başta olmak üzere işgal altındaki toprakların kurtarılması için  yürütülen mücadeleyi sadece Türk devletinin değil 83 milyon Türk halkının  desteklediğini vurguladı.
 
Şentop, Türk halkının Azerbaycan ordusunun muvaffakiyeti için dua  ettiğini dile getirerek Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin dünyada benzeri  olmayan ilişkiler olduğunu kaydetti.
 
 "Tek millet iki devlet" sözlerinin kuru slogandan ibaret olmadığını,  bu sözlerin tezahürlerinin bu gün ve geçmişte her alanda görüldüğüne vurgu yapan  Şentop, şunları söyledi:
 
"Dostluğumuz ebediyete kadar sürecektir. Sadece dost olduğumuz için  değil, Azerbaycan haklı olduğu için yanındayız. Dağlık Karabağ, hiçbir zaman  Azerbaycan'dan ayrı bir yer olmamıştır.  Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.   Azerbaycan hem tarih hem de uluslararası hukuk açısından da haklıdır. Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), işgalin kayıtsız şartsız sonlandırılması  yönünde kararları var.  Uluslararası kuruluşların tüm kararlarında Ermenistan'ın  işgalci olduğu bildiriliyor."
 
Şentop, Gence'ye yapılan saldırının savaş suçu olduğuna dikkat çekerek  savaş suçlarını işleyenlerin, sivillere saldırı emri verenlerin yargılanacağını,  onların yaptıklarına göz yumanların da suç ortakları olduğunu kaydetti.
 
Ermenistan'ın bölge barışını tehdit ettiğini söyleyen Şentop, "AGİT  Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, Ermenistan'a silah bağışı yapıyor. Fakat bu  ülkelerin üstlendiği sorumluluk, sorunu adil şekilde çözmek. 30 senedir  çözülmemesinin sebebi budur. Çünkü çözmek istemiyorlar." diye konuştu.
 

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Mustafa Şentop Azerbaycan Dağlık Karabağ
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