19 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 0:21 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 0:21

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.


Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop AK Parti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.