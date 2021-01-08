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TBMM Başkanı Şentop: ABD sorunlarını demokrasi içerisinde çözmeli

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 11:41 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 11:41

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Kongre binasının basılmasına ilişkin, "Demokrasiye ve hukuka her yerde olduğu gibi ABD'de de herkesin sahip çıkması ve demokrasi içerisinde sorunlarını çözmesi gerekir." dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Kongre binasının basılmasına ilişkin, "Şüphesiz bir seçim yapılmış usulüne göre ve bu seçimde bir sonuç ortaya çıkmış. Gerekli prosedürler, adımlar çerçevesinde sürecin tamamlanması lazım. Dolayısıyla demokrasiye ve hukuka, her yerde olduğu gibi ABD'de de herkesin sahip çıkması ve demokrasi içerisinde sorunlarını çözmesi gerekir." dedi.

Şentop, "Bugüne kadar ya mevcut sorunları  muhafaza etmek, çözmemek, çözümsüz bırakmak, yoksa da o gerekli yerlerde yeni  sorunlar çıkartacak, istikrarsızlık alanları oluşturacak bir uluslararası  politikanın hakim olduğunu görüyoruz.

Aslında daha önce biraz kısmen Suriye'de, daha  sonra Libya'da ama daha çok Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'daki çatışmada çok net  olarak ortaya çıktı ki Türkiye'nin şu anda üretmiş olduğu askeri imkanlar,  teknoloji, dünyada çatışmaların, savaşların konseptini değiştirecek bir  potansiyel barındırıyor içerisinde ve Azerbaycan'ın başarısında da bu imkanların,  bu teknolojinin çok etkili olduğunu bütün dünya kabul etmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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