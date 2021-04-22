22 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 9,9890 1.24
USD 8,3170 1.68 ALTIN 475,530 0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 18:23 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 18:23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 öğrenciyi kabul etti.


TBMM Başkanı Şentop, Bağcılar Belediyesi'nin 'Başkan'la Süper Gezi' adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi kabul etti. Divan Salonu'nda çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi. Şentop, çocuklardan Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri beğeniyle takip ederek, çocukları kutladı. Program kapsamında çocukları makamında da ağırlayan Meclis Başkanı Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Şentop, çocuklarla makam çıkışında ve TBMM şeref merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. TBMM Başkanı Şentop, ziyaretleri için çocuklara teşekkür etti.

ETİKETLER

TBMM Mustafa Şentop 23 Nisan
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.